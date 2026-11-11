Güney Güneyan: Yaptığım Müzikte Anlatıyı Sözden Bağımsız Kuruyorum

Dünya müzik nüanslarını bir araya getiren Güneyan, sözsüz anlatımı bilinçli bir tercih olarak değerlendirirken, dinleyiciye hazır bir hikâye sunmak yerine farklı yorumlara açık bir müzikal alan oluşturmayı hedefliyor.

Müzik çalışmalarını farklı dönemlerde yayımladığı projelerle genişleten Güneyan, 2023 yılında “Space Inside Me”, “Millisecond”, “Oasis” ve “Mind Rooms” adlı EP’lerini dinleyiciyle buluşturdu. 2026 yılında ise üretim sürecini iki yeni albüm ve iki EP ile devam ettirdi. “Midnight Touch” ve “Mirage” albümlerinin yanı sıra “Float” ve “Noor” adlı EP’lerini yayımlayan Güneyan, farklı ses dünyalarını bir araya getiren çalışmalarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor.

Güneyan, enstrümantal müziğin sunduğu özgür anlatım alanına dikkat çekerek üretim yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

“Anlatıyı sözden tamamen bağımsız kuruyorum. Dinleyiciye tek bir mesaj vermek yerine, her parçanın farklı yorumlara açık olmasını istiyorum. Müziğin herkes için farklı bir karşılık bulabilmesi, benim üretim anlayışımın temel noktalarından biri.”

“HER EP FARKLI BİR DUYGU DURUMUNU TEMSİL EDİYOR”

Güney Güneyan’ın müzik projeleri, farklı atmosferler ve ses katmanları üzerinden şekilleniyor. “Space Inside Me” ve “Mind Rooms” gibi çalışmalarında minimal yapılar ve tekrar eden motifler öne çıkarken, “Oasis” ve “Millisecond” farklı müzikal yaklaşımlarıyla bu anlatıyı genişletiyor. 2026 tarihli “Midnight Touch” ve “Mirage” albümleri ile “Float” ve “Noor” EP’leri de sanatçının müzikal üretimindeki yeni dönemi temsil ediyor.

Projelerini birbirinden bağımsız çalışmalar olarak görmediğini belirten Güneyan, her birinin farklı bir duygu durumunu yansıttığını ve ortak bir anlatı evreninin parçalarını oluşturduğunu ifade ediyor.

Gazetecilik ve yazarlık geçmişinin müzik üretimine de yansıdığını dile getiren Güneyan, ifade biçimleri arasındaki ilişkiyi şöyle değerlendirdi:

“Babamın da eski bir müzisyen olmasının bana verdiği güven etkili oldu. O, döneminde tanınan birçok sanatçının arkasında bağlama, perküsyon çalışıyordu; ben ise belki o günden kalan ilhamla müziği dijital ile birleştirerek genetik bir mirası taşıyarak bu çalışmaları sürdürüyorum. İlk müzikal deneyimler çocukluk dönemime rastlasa da bugüne baktığımızda hang drumla devam eden ve akan bir süreç var. Sadece boyut ve kapsam değişti. Bugün metinle kurduğum anlatıyı ses üzerinden kuruyorum. Bu bir alan değişikliği değil, ifade biçiminin genişlemesi. Yazarken kelimelerle oluşturduğum atmosferi müzikte sesler ve ritimler aracılığıyla kuruyorum. Üretmenin her hali çok besleyici. ”

Güney Güneyan’ın enstrümantal müzik çalışmaları, Spotify ve Apple Music başta olmak üzere dijital müzik platformlarında dinleyiciyle buluşuyor. Sanatçı, yeni projeleriyle sözsüz anlatımın sınırlarını genişletmeyi ve farklı kültürel müzik unsurlarını kendi üretim dili içerisinde bir araya getirmeyi sürdürüyor.