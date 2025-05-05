Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında Okan Buruk tanık oldu

Güzide Duran ile boşanma aşamasında olan Adnan Aksoy, mahkemeye 9 kişilik tanık listesinde çok konuşulacak bir ismin adını da verdi. Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un boşanma davasında tanık oldu.

Eski manken Güzide Duran ile 2008 yılında evlendiği Adnan Aksoy, boşanmak için mahkemeye başvurdu. Adnan Aksoy, evlilik birliğinin temelden sarsıldığını belirterek çekişmeli boşanmak istediğini belirtti. Çok konuşulan boşanma davasında Okan Buruk tanık olarak dinlenecek.

GÜZİDE DURAN İLE ADNAN AKSOY'UN BOŞANMASINDA SÜRPRİZ TANIK

Adnan Aksoy'un mahkemeye sunduğu dilekçede; "Müvekkil, iki çocuğunun velayetinin kendisine verilmesini talep etmektedir. Güzide Duran’ın 1 lira maddi, 1 lira da manevi olmak üzere toplam 2 lira tazminata hükmedilmesini istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Güzide Duran, evlilik birliği içerisinde eşinden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve tehditlere maruz kaldığını iddia etti ve "Tarafların boşanmasını ve çocukların velayetinin müvekkile verilmesini istiyoruz. Müvekkil ve çocuklar için aylık 600 bin lira nafaka ile 20 milyon lira tazminat ve 100 bin lira mal rejimine ilişkin alacak talebimiz bulunmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy'un karşılıklı devam eden boşanma davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aksoy’un, mahkemeye sunduğu 9 kişilik tanık listesinin ilk sırasında Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk'un tanık olarak dinlenmesini talep etti.