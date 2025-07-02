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 | Dilek Ulusan

Güzide Duran ile Fikret Orman'ın yan yana görüntüsüne Adnan Aksoy'dan tepki

Haklarında aşk iddiaları ortaya atılan Güzide Duran ve Fikret Orman, dün akşam yan yana görüntülendi. Güzide Duran'ın eski eşi Adnan Aksoy'dan ise sert bir açıklama geldi.

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Güzide Duran ile Fikret Orman'ın yan yana görüntüsüne Adnan Aksoy'dan tepki
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 09:53

Bir dönemin ünlü mankeni Güzide Duran ile Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman’ın aşk yaşadığı uzun süre magazin gündemini meşgul etti. İki isim dün akşam mekan çıkışı kameralara yakalandı. İkilinin birlikte olduğu doğrulanırken, Güzide Duran'ın eski eşi Adnan Aksoy ise, "Maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır" DEDİ.

GÜZİDE DURAN'IN EŞİ ADNAN AKSOY'DAN TEPKİ

Güzide Duran’ın Fikret Orman’la görüntülenmesinin ardından Adnan Aksoy, sosyal medya hesabından, "Bu ibretlik görüntüleri hiçbir ahlak ve vicdan sahibi kişi asla tasvip ve kabul etmez, edemez! Zira boşanma davası devam etmekte ve maalesef hâlâ bu şahsiyet soyadımı taşımaktadır. Bırakın evlilik birliğine saygıyı, bu hayat biçimi ve aymazlık, arkasında bırakıp gittiği çocuklarına bile en hafif şekliyle ihanettir." dedi.

Güzide Duran ile Fikret Orman'ın yan yana görüntüsüne Adnan Aksoy'dan tepki

Uzun bir yazı paylaşan Adnan Aksoy, "Program program gezip 'iyi anne ve iyi eş' vurgusu yaparken, bu uzun süredir devam eden hayat biçimini nasıl maskelediği artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. Maalesef bu şahsiyetin tercihleri sonucu başta çocuklar ve ben, hiçbir şekilde hak etmediğimiz bir süreç yaşamak zorunda bırakıldık. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum." dedi.

Güzide Duran ile Fikret Orman'ın yan yana görüntüsüne Adnan Aksoy'dan tepki
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ETİKETLER
#boşanma
#fikret orman
#Magazİn
#Güzide Duran
#Adnan Aksoy
#Magazin
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