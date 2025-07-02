Meltem Cumbul, forma tanıtımında tercih ettiği renkle Fenerlileri sinirlendirdi

Oyuncu Meltem Cumbul, dün akşam gerçekleşen Fenerbahçe'nin yeni sezon forma lansmanına katıldı. Meltem Cumbul'un kırmızı renkte giydiği elbise ise Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi.
Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezon formalarını tanıttığı dev lansman çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen lansmanın en çok konuşulan ismi ise oyuncu Meltem Cumbul oldu.
Fenerbahçe’nin yeni sezon forma tanıtım lansmanına Pelin Akil, Tülin Şahin, Atakan Özkaya, Ferit Kaya gibi isimler katıldı. Lansmana katılan bir isim de kırmızı ruju ve kırmızı elbisesiyle dikkat çeken Meltem Cumbul oldu.
Meltem Cumbul'un sürekli kıyaslanan Galatasaray takımının renklerini Fenerbahçe gecesinde giymesi tepki topladı. Meltem Cumbul hakkında binlerce tweet paylaşılırken, oyuncu konuyla ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.