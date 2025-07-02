Meltem Cumbul, forma tanıtımında tercih ettiği renkle Fenerlileri sinirlendirdi

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezon formalarını tanıttığı dev lansman çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen lansmanın en çok konuşulan ismi ise oyuncu Meltem Cumbul oldu.

FENERBAHÇE GECESİNE KIRMIZILAR İÇİNDE GELDİ

Fenerbahçe’nin yeni sezon forma tanıtım lansmanına Pelin Akil, Tülin Şahin, Atakan Özkaya, Ferit Kaya gibi isimler katıldı. Lansmana katılan bir isim de kırmızı ruju ve kırmızı elbisesiyle dikkat çeken Meltem Cumbul oldu.

Meltem Cumbul'un sürekli kıyaslanan Galatasaray takımının renklerini Fenerbahçe gecesinde giymesi tepki topladı. Meltem Cumbul hakkında binlerce tweet paylaşılırken, oyuncu konuyla ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.