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 | Dilek Ulusan

Meltem Cumbul, forma tanıtımında tercih ettiği renkle Fenerlileri sinirlendirdi

Oyuncu Meltem Cumbul, dün akşam gerçekleşen Fenerbahçe'nin yeni sezon forma lansmanına katıldı. Meltem Cumbul'un kırmızı renkte giydiği elbise ise Fenerbahçe taraftarını sinirlendirdi.

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Meltem Cumbul, forma tanıtımında tercih ettiği renkle Fenerlileri sinirlendirdi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 09:18

Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezon formalarını tanıttığı dev lansman çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen lansmanın en çok konuşulan ismi ise oyuncu Meltem Cumbul oldu.

FENERBAHÇE GECESİNE KIRMIZILAR İÇİNDE GELDİ

Fenerbahçe’nin yeni sezon forma tanıtım lansmanına Pelin Akil, Tülin Şahin, Atakan Özkaya, Ferit Kaya gibi isimler katıldı. Lansmana katılan bir isim de kırmızı ruju ve kırmızı elbisesiyle dikkat çeken Meltem Cumbul oldu.

Meltem Cumbul, forma tanıtımında tercih ettiği renkle Fenerlileri sinirlendirdi

Meltem Cumbul'un sürekli kıyaslanan Galatasaray takımının renklerini Fenerbahçe gecesinde giymesi tepki topladı. Meltem Cumbul hakkında binlerce tweet paylaşılırken, oyuncu konuyla ilgili henüz bir paylaşım yapmadı.

Meltem Cumbul, forma tanıtımında tercih ettiği renkle Fenerlileri sinirlendirdi
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Sıkça Sorulan Sorular

MELTEM CUMBUL KAÇ YAŞINDA?
5 Kasım 1969 İzmir doğumlu Meltem Cumbul, 1991'de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Drama Ana Sanat Dalından mezun oldu. İlk olarak Yılan Hikayesi dizisiyle popülerlik kazanan oyuncu, Gurbet Kadını, Doktorlar, Nuri, Avrupa Yakası gibi yapımlarda rol aldı.
ETİKETLER
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