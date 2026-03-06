Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın erkek bebeklerine verecekleri isim açıklandı! Minik Sabancı bakın kimin ismini taşıyacak

Geçen yıl kızları Arzu Alara Sabancı'yı kucaklarına alan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, şimdi erkek bebek beklemenin heyecanını yaşıyor. Minik sabancının hangi isimle dünyaya geleceği merak edilirken, sosyal medyada ses getiren bir isim açıklandı. İşte Sabancı ailesinin gözde çiftleri Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın çocukları için düşündükleri isim...

HACI SABANCI VE NAZLI SABANCI'NIN ERKEK BEBEKLERİNE VERECEKLERİ İSİM AÇIKLANDI

Türkiye'nin en köklü ailelerinden olan Sabancı ailesinde, şu sıralar ikinci bebek heyecanı yaşanıyor. 2023 yılında Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı'dan dünyaya gelen Arzu Alara'nın ardından, bir erkek çocuk müjdesi daha geldi.

Nazlı Sabancı'nın hamilelik haberlerinin duyulmasıyla beraber tüm gözler, minik Sabancı'ya çevrilmişken, düşünülen isim ise duygulandırdı.

Gelen bilgilere göre, gözde çiftin dünyaya gelecek olan erkek çocuğuna, aile büyüğünden olan, son derece anlamlı ve özel bir isim vermeyi istiyorlar. Gelen iddialara göre Nazlı ve Hacı Sabancı'nın doğacak çocuklarının ismi Ömer olacak. Hacı Sabancı'nın rahmetli babası Ömer Sabancı'nın isminden ilham alınan bu karar, hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İLK KIZLARININ İSMİ DE ANNESİNDEN GELMİŞTİ

Hacı ve Nazlı Sabancı'nın ilk kızları Arzu Alara'nın isminin de Hacı Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'dan geldiği biliniyor. Şimdi çift yeni doğacak bebekleri için Hacı Sabancı'nın dedesi olan Ömer Sabancı'nın ismini yaşatmaya hazırlanıyor.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞIYOR

Henüz doğmamaış olmasına trağmen adıyla bile gündeme gelen minik Sabancı için sosyal medyada gelen haberle beraber hareketlendi. Birçok kişi Sabancı ailesine tebrik mesajlarını yorum gibi yağdırırken, 'Arzu Alara sonrası Ömer. Aile büyüklerine saygı, güzel bir davranış', 'Hayırlı uğurlu olsun, adı gibi güzel yaşasın', 'Çok anlamlı bir isim. Şimdiden tebrik ederiz' gibi ifadeler dikkat çekti.

HACI SABANCI VE NAZLI SABANCI NE ZAMAN EVLENDİ?

Sabancı ailesine gelin olarak gelen Nazlı Sbancı ve Hacı Sabancı'nın aşkı 2017 yılında başlamıştır. O tarihte Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın düğününde başlayan ilişkileri 2020 yılının Aralık ayında ise nişanlanarak, ilişkilerinde ilk resmi adımı atmışlardır.

Hacı ve Nazlı Sabancı 3 Eylül 2021 yılında evleneceklerini duyursalar bile Nazlı Sabancı'nın üvey babası Kaan Dimili'nin ani vefatı sonrası düğün ertelenmiştir. Acı haberden tam 40 gün sonra 9 Ekim 2021 tarihinde Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın evliliği, Sabancı Ailesi'nin Kanlıca'daki yalısında düzenlenen törenle gerçekleşmiştir.