Hacı Sabancı "DNA testinde baba çıktı" iddiasına jet hızıyla cevap verdi

26 Eylül 2024 09:51 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:34

F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia ederek iş adamına babalık davası açmıştı. Yazar Bülent Cankurt, DNA sonuçlarının çıktığını ve çocuğun babasının Hacı Sabancı olduğu iddia etti. Hacı Sabancı’nın avukatından iddialara yalanlama geldi.

F.D. isimli bir kadın, 3 yaşındaki oğlu U.D.'nin Hacı Sabancı​'dan olduğu iddiasıyla ünlü iş insanına babalık davası açmıştı. Hacı Sabancı’nın 3 yaşındaki U.D.’nin babası olduğu ortaya çıktı iddiaları sonrası Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

HACI SABANCI DNA TESTİ​ SONUÇLANDI İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan iş insanı Hacı Sabancı, "Basına yansıyan bu iddialar sonrasında Hacı Sabancı'nın avukatı Yunus Egemenoğlu, şu açıklamayı yapmıştı: Değerli kamuoyu, Müvekkilim sayın Hacı Sabancı, U.D. isimli bir çocuğun babası olduğu iddiası ve iftirasıyla karşı karşıyadır. Şüphesiz bu tür asılsız iddialar ve iftiralar toplumumuzda tanınmış ve ülkemiz değerleriyle bütünleşmiş aileler ve fertler için ne ilktir ne de son olacaktır. İftiraların amacının ne olduğunu biliyoruz ve buna karşı sessiz kalmayacağız. Müvekkilimin eşi ve kızıyla mutlu aile birliğine ve şahsına yönelik bu iftiralara karşı her türlü yasal yollara başvuracak ve sürecin en yakından takipçisi olacağız. Müvekkilim Hacı Sabancı'nın gerçeklerin ortaya çıkacağına ve adaletin yerini bulacağına inancı tamdır. Saygılarımızla, Avukat Yunus Egemenoğlu" notunu düştü.