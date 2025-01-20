Hacı Sabancı'nın babalık davası sonuçlandı! Nazlı Sabancı'ya bir darbe de eski dostu Aslışah Alkoçlar'dan geldi

20 Ocak 2025 15:07 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:07

Hacı Sabancı, açılan DNA testi sonucunda 4 yaşında olan Uzay isimli çocuğun babası olduğu kesinleşti. Bir dönem Nazlı Sabancı'nın yakın arkadaşı Aslışah Alkoçlar'ın son hamlesi "Öfkesi dinmemiş" yorumlarına sebep oldu.

Arzu ile Ömer Sabancı'nın en büyük oğlu Hacı Sabancı, Fatma D. isimli kadının açtığı dava sonucunda 4 yaşındaki çocuğun yüzde 99,99 oranla babası olduğu ortaya çıktı. Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın tanışmasına vesile olan Aslışah Alkoçlar'dan yeni bir hamle geldi.

NAZLI SABANCI'YA BİR DARBE DE ESKİ DOSTUNDAN GELDİ

Aslışah Alkoçlar, Hakan Sabancı ile sevgili olduğu dönemde en yakın arkadaşlarından biri olan Nazlı Kayı (Sabancı)'yı Hacı Sabancı ile tanıştırdı. Nazlı ile Hacı 2021 yılında evlenirken, Aslışah Alkoçlar ile Nazlı Sabancı'nın ise arası bozuldu.

Üniversite okurken tanışan ve çok yakın arkadaş olan Nazlı Kayı ile Aslışah Alkoçlar, o günden sonra birbiri hakkında hiç konuşmadı. Eski dostlar, Hacı Sabancı'nın oğlunun olduğu ortaya çıkmasının ardından tekrar karşı karşıya geldi.

Nazlı Kayı'nın Hacı Sabancı ile evlenmesinin ardından yakın arkadaşı ile arası bozulan Aslışah Alkoçlar, son hamlesi gündem oldu. Magazin sayfanın Hacı Sabancı'nın DNA testi sonucu yüzde 99,99 oranında Uzay isimli çocuğunun babası çıkması haberini beğenen Aslışah Alkoçlar, geçmişte yaşanan tartışmayı tekrar alevlendirdi.