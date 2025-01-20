İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu'nun Nihal Candan isyanı: Şoktayım

20 Ocak 2025 09:32 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 09:32

Oyuncu İbrahim Çelikkol ile evliliğinden Ali adında oğlu bulunan Mihre Mutlu, gittikleri çocuk tiyatro oyununda hayatının şokunu yaşadı. Oğluyla gittiği "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununda fenomen Nihal Candan'ın rol aldığını görünce, eleştiri yağdırdı.

Mihre Mutlu, oğluyla gittiği "Charlie'nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununda yaşadığı şoku sosyal medya hesabından paylaştı. Mihre Mutlu, tiyatro oyununda fenomen Nihal Candan​'ın performansını yerden yere vurdu

MİHRE MUTLU, NİHAL CANDAN'I GÖRÜNCE YERİN DİBİNE

İbrahim Çelikkol​'un eski eşi Mihre Mutlu, oğlu Ali​'"Charlie'nin Çikolata Fabrikası" adlı tiyatro oyununa götürdü. Tiyatro oyununda oyunculukları yerin dibine sokan Mihre Mutlu, oyunda yer alan Nihal Candan'ı yerden yere vurdu.

Mihre Mutlu, oyundan hemen çıktıklarını söyleyerek, "Oyunculardan biri, bir aralar adını gündemden duyduğum Nihal Candan... Buradan da anlayacağınız üzere oyunculuk göremiyoruz. Çocuklarımızın sömestr tatilinde bilet alıp, zaman ayırıp, organizasyon yaptığımız bir pazar günü için karşılaştığımız 'oyun' deyip sanata saygısızlık yapmak istemiyorum. Asla ve asla çocuklara hatta hiçbir yaş grubuna hitap etmeyen bir şeydi ki hemen alanı terk ettik. Bunu sanata, sanatçıya, çocuğa ve her bir bireye yapılan saygısızlık olarak algılıyorum, algılıyoruz. Olur da etkinlik listesinde görürseniz sakın ola bilet almayın." diyerek takipçilerini de uyardı.