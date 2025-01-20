Hacı Sabancı'ya akrabalarından veto! "Çok rahatsızız"

20 Ocak 2025 10:19 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 11:56

Fatma D. tarafından Hacı Sabancı'ya açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora göre, yapılan DNA testlerinde Hacı Sabancı'nın, 4 yaşındaki U.'nun biyolojik babası olduğu yüzde 99.99 doğruluk oranıyla kanıtlandı. Hacı Sabancı sessizliğini korurken, akrabaları ise tepki gösterdi.

Hacı Sabancı​'nın oğlu olduğu iddia edilen Uzay​'ın DNA incelemesinde Hacı Sabancı'nın yüzde 99.99 oranında babası olduğu anlaşıldı. Hacı Sabancı iddialara cevap vermezken, ünlü isim sadece eşi Nazlı Kayı ve kızını paylaşmakla yetindi. Hacı Sabancı'nın oğlunun ortaya çıkmasıyla Sabancı ailesi de şoke oldu.

SABANCI AİLESİ OLDUKÇA RAHATSIZ

Hacı Sabancı'nın Fatma D. tarafından açılan DNA tesit sonucunda erkek çocuğunun ortaya çıkmasının ardından Sabancı ailesi de şoke oldu. Başta Arzu Sabancı olmak üzere, tüm Sabancı ailesi Hacı Sabancı'ya sitemini dile getirdi. Hakan Sabacı tüm fotoğraflarını yoruma kapatırken, aile büyüklerinin "Adımızın böyle bir haberle anılmasından çok rahatsızız" diyerek Hacı Sabancı'ya sitem ettiği ortaya çıktı.

Sabacı ailesinin bu durum karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'dan ilk paylaşım geldi. Adli Tıp raporunda Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük Uzay’ın babası olduğu tespit edilmesinin ardından Nazlı Sabancı eşiyle yan yana olduğu kareyi kalp emojisiyle paylaştı.

Nazlı Sabancı paylaşımı sonrası sosyal medyanın diline düştü. Nazlı Sabancı'ya sosyal medyadan "Ne gerek vardı böyle bir paylaşıma", "Bu nispet kime oluyor", "Mutluyuz mu demek istedi", "Ne yapmaya çalışıyor" gibi yorumlar yapıldı.