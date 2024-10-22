Hadise ile anılan Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi ortaya çıktı! Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşıyor

22 Ekim 2024 09:26 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 09:26

Devrim Özkan ile başrolünde yer aldığı Mavi Mağara filmiyle gündemde olan Kerem Bürsin'in Hadise ile aşk yaşadığı iddia edildi. Yeni film çekiminde olan Kerem Bürsin'in Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Adı bir süredir Hadise ile anılan Kerem Bürsin yer aldığı Mavi Mağara filmiyle gündemde yer alıyor. Birsen Altuntaş'a röportaj veren Kerem Bürsin, "Kalbim dolu" diyerek yeni sevgilisinin ismini açıklamamıştı. Kerem Bürsin'in Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

KEREM BÜRSİN VE MELİSA TAPAN SEVGİLİSİ

Kerem Bürsin'in yaklaşık 2 aydır Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile sevgili olduğu ortaya çıktı. Platonik dizisi için Çeşme'de olan Kerem Bürsin'in sürekli sevgilisi için İstanbul'a geldiği öğrenildi.

Sabancı ailesinin 3 genç kuşaklarının da oyuncularla aşk yaşaması dikkatlerden kaçmadı. Sabancı ailesinin fertlerinden Hakan Sabancı Kerem Bursin’in eski sevgilisi olan Hande Erçel’le, Faruk Sabancı ise Esra Bilgiç’le birlikte olması sosyal medyayı salladı.

MELİSA TAPAN KİMDİR?

Londra’da Richmond Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme ve Psikoloji dallarında lisans eğitimi alan Melisa Tapan, 10 Ocak 1993 doğumludur.