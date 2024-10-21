Gülse Birsel sessizliğini bozdu, Vural Çelik'in ailesi tepki gösterdi: "Kalemi yetenekli olabilir ama..."

21 Ekim 2024 19:55 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 19:57

Avrupa Yakası dizisinin efsane Kubilay karakteri Vural Çelik'in vefatı sonrası Gülse Birsel cephesinde sular durulmuyor. Cenazeye gitmediği için tepkilerin hedefinde olan Gülse Birsel son paylaşımıyla daha büyük tepki çekti. Vural Çelik'in ailesi bunun üzerine bir açıklama yayınlayarak üzgün olduklarını belirtti.

Kubilay ve Gülenay karakterleriyle hafızalara kazınan Vural Çelik'in hayatını kaybetmesi sonrası Gülse Birsel'in yaptığı sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Gülse Birsel'in Vural Çelik için çok alıngan olduğu ve sık sık küstüğünü söylemesi üzerine sosyal medyada "Ölenin arkasından konuşulmaz" yorumları yapılmıştı. Birsel'in bu sözleri sonrasında Vural Çelik'in ailesi de tepki gösterdi.

"GÜLSE BİRSEL'İN HADDİ AŞAN AÇIKLAMALARINA TANIK OLDUK"

Aile "Acımız çok tazeyken Gülse Birsel’in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk" diyerek Gülse Birsel'e 'helallik' çağrısında bulundu. Çelik Ailesi'nin açıklaması şöyle:

"Hayatımızın en zor dönemlerinden birini yaşıyoruz. Çok sevgili ağabeyim Vural Çelik aramızdan ayrıldı ve derin bir acı bıraktı. Onun sıcak gülümsemesi, sevgi dolu yüreği ve hayatımıza kattığı güzellikler her zaman hatırlanacak. Unutmayalım ki, ağabeyim yaşamı boyunca birçok insanın kalbinde iz bıraktı. Bizlere öğrettiği değerleri, paylaştığı anıları ve verdiği sevgiyi asla unutmayacağız. Bu zor günlerde, birbirimize destek olmanın ve onun hatırasını yaşatmanın en önemli şey olduğunu biliyoruz. Çelik Ailesi olarak acımız henüz çok tazeyken Gülse Birsel’in haddini aşan açıklamalarına üzülerek tanık olduk. Abimiz hakkında yapılan bu tür yorumların, savunma fırsatımız olmadan yapılmasının ne kadar yerinde olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

"KALEMİ YETENEKLİ OLABİLİR AMA İYİ İNSAN OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

Aile mesajında, "Bir insanın kalemi yetenekli olabilir ancak bu onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez" diyerek Birsel'i şu sözlerle hedef aldı:



"Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, bir insanın kalemi yetenekli olabilir ancak bu, onun iyi bir insan olduğu anlamına gelmez. Abim, insanları mutlu etmeyi ve onları güldürmeyi çok seven, gördüğü her tebessümle mutlu olan bir insandı. Bu onun en büyük zenginliğiydi.

Abim hayatı boyunca görme engelli bir anneye, bir kız kardeşe ve iki yeğene bakan, hayat mücadelesi veren, ekmeğinin peşinde koşarken kimseye boyun eğmeyen biriydi. Onuruyla yaşadı ve onuruyla aramızdan ayrıldı.

Çelik ailesi olarak Gülse Birsel’e tavsiyemiz; abimin mezarına gidip helallik istemesidir. Bu, belki de bu zor günlerde bir nebze olsun kalplerimize su serper. Abim yüce gönüllüdür, umarız affeder…"

GÜLSE BİRSEL'İN AÇIKLAMALARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Gülse Birsel, Vural Çelik'le ilgili sosyal medya hesabından tepki çeken açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili mana verilemez, yakışıksız cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki hataları, yanlışları burada anlatmaya gerek de yok, yakışık da almaz.) Ben oyuncu arkadaşlarımla olan anlaşmazlıklarda kavga, polemik, magazin…"