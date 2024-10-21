Gülse Birsel'in Vural Çelik'e veda mesajı çok konuşuldu! Gülse Birsel kimdir? 

21 Ekim 2024 19:39 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 19:46

17 Ekim'de hayatını kaybeden Vural Çelik'e sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda eden Gülse Birsel tepki toplamıştı. Ardından mesajı silen Gülse Birsel çok konuşuldu. Gülse Birsel kimdir, kaç yaşında soruları en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekmişti! Bu sözlerle kendini savundu

Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekmişti! Bu sözlerle kendini savundu

Avrupa Yakası'nda Kubilay karakteriyle tanınan ve sonrasında birçok yapımda ekranlara çıkan oyuncu Vural Çelik, 17 Ekim tarihinde kalp krizi nedeniyle 51 yaşında hayatını kaybetti.

Ölüm haberinin ardından başta ailesi ve sevenleri olmak üzere birçok isim üzüntülerini dile getirdi. Bu kişiler arasında cenazesine katılmayan Gülse Birsel’ de vardı. Eski rol arkadaşına sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda eden Birsel’in paylaşımı tepki çekmesi üzerine mesajını sildi.

GÜLSE BİRSEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Gülse Birsel, 11 Mart 1971 tarihinde İstanbul'da doğdu. Birsel, aslen Uşaklıdır. İsmini, ebeveynleri 'Gültekin' ve 'Semiha' çiftinin ilk hecelerinden aldığı biliniyor. Kendisinden

Gülse Birsel üç kardeştir. Kendisinden 15 yaş büyük 'Bozkurt' adında bir abisi ve 13 yaş büyük 'Dilek' adında bir ablası vardır. Abisi göz doktoru ve eski milli voleybolcudur. Gülse Birsel’in annesi 2014 Ağustos ayında annesi Semiha Şener'i kaybetti.

Beyoğlu Anadolu Lisesi'ni bitiren Gülse Birsel, Boğaziçi Üniversitesi'nde Ekonomi okumaya başladı. Üniversitenin ikinci yılında Aktüel dergisine muhabir olarak girdi. 1994'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu ve ABD''ye gitti. New York'ta Columbia Üniversitesi Sinema bölümünde yüksek lisans yaptı.

GÜLSE BİRSEL NASIL ÜNLÜ OLDU?

Senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı "Avrupa Yakası" dizisiyle Gülse Birsel büyük bir çıkış yakaladı. Türk televizyon tarihinde önemli bir yer edinen Birsel, geniş bir izleyici kitlesine ulaşarak uzun yıllar boyunca ekranlarda yer edindi.

GÜLSE BİRSEL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

2004 Hırsız Var! 2009 7 Kocalı Hürmüz Televizyon Yıl Başlık 2002-04 g.a.g. 2003 Eyvah! Eski Kocam 2004-09 Avrupa Yakası 2012-14 Yalan Dünya 2015 Komedi Türkiye

GÜLSE BİRSEL KAÇ KİTAP YAZDI?

Gülse Birsel, oyunculuk dışında yazarlık alanında da başarılı çalışmalara imza attı. Birsel, son olaral Doğan Kitap etiketiyle raflarda yerini alan 'Beni Gözünüzde Büyütmeyin' kitabını yazdı.

Gülse Birsel şimdiye kadar şu kitapları yazdı:

Gayet Ciddiyim (Mart 2003) Hâlâ Ciddiyim (Mayıs 2004) Yolculuk Nereye Hemşerim? (Ağustos 2005) Velev ki Ciddiyim! (Aralık 2009) Yazlık (Haziran 2011) Memleketi Ben Kurtaracağım! (Kasım 2015)

GÜLSE BİRSEL VURAL ÇELİK OLAYI NE?

Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı ardından da aralarının açık olduğu bilinen Gülse Birsel, 17 Ekim'de vefat eden Vural Çelik ile ilgili Instagram hesabından paylaşım yapmıştı.

Yazdığı cümlelerle tepkileri üstüne çeken Birsel, paylaşımı kısa sürede kaldırmıştı.

Sıkça Sorulan Sorular Gülse Birsel evli mi? Gülse Birsel, gazeteci ve televizyoncu Murat Birsel ile 1999 yılında evlendi. Gülse Birsel'in çocuğu var mı? Gülse Birsel'in çocuğu yoktur. Eşiyle birlikte Nişantaşı'nda yaşıyor. Gülse Birsel'in burcu ne? 11 Mart 1971 yılında doğan Gülse Birsel balık burcudur.