Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekmişti! Bu sözlerle kendini savundu

21 Ekim 2024 17:07 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 17:14

Gülse Birsel, Avrupa Yakası dizisinde birlikte rol aldığı Vural Çelik’in cenazesine katılmama nedenini anlattığı bir yazı paylaştı. Paylaşımında tepki çeken Gülse Birsel, maruz kaldığı linç sonrası "Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor. İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu…" sözleriyle kendini savundu.

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel, Avrupa Yakası'nda birlikte rol aldığı Vural Çelik'in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. 16 yıl neden küs olduklarından bahseden Gülse Birsel, paylaşımıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

GÜLSE BİRSEL ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eleştiri oklarının hedefi olan Gülse Birsel, “Günlerdir benim yüzümden hayatını kaybetti gibi davranılıyor. İşlerini engelledi, yok sahip çıkmadı şu bu… 16 yıldır neden küs olduğumun sebeplerini açıklamak durumunda hissettim. Ben mümkün olduğu kadar eğlendiğimiz zamanları anlatıp keşke karşılaşacak vakit olsaydı dedim ama onun da sadece ilk kısmı koyulmuş. Veya parça parça alınmış. Sosyal medya inanılmaz bir yer” diyerek yazılanlara ateş püskürdü.

GÜLSE BİRSEL SÖZLERİ NEDENİYLE LİNÇLENDİ

Vural Çelik'in cenazesine katılmayan Gülse Birsel veda mesajında, "Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım. Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya "Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum" dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe "Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?" cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu." sözleriyle tepki çekmişti.