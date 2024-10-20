Gülse Birsel Vural Çelik için konuştu! Tepkiler sonrası sessizliğini bozdu: 'Mağdur Persona'sı vardı

20 Ekim 2024 21:37 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 22:02

Avrupa Yakası dizisinin unutulmaz karakteri Vural Çelik'in ölümü sonrası Gülse Birsel'in cenazeye katılmaması çok tepki çekmişti. Dizinin ünlü senaristi Gülse Birsel açıklama yayımlayarak cenazeye gidememe gibi anksiyetesi olduğunu açıkladı. Birsel dizi sürecinde Vural Çelik ile ilgili yaşadıklarını da anlattı.

Gülse Birsel​, Vural Çelik​ ile küs olduğu için cenazeye katılmadığıyla ilgili iddialara açıklık getirdi. Avrupa Yakası​ dizisinin Kubilay'ı Vural Çelik 51 yaşında kalp krizi​ geçirerek yaşamını yitirmişti. Gülse Birsel ve Vural Çelik arasında dizi döneminden kalma bir küslük olduğu öne sürülüyordu. Bir açıklama yayınlayan Birsel ardından bu paylaşımı silerek bazı ifadeleri kaldırdı.

CENAZELERE GİDEMİYORUM (ÇÖZMEM GEREKEN BİR ANKSİYETE)

Gülse Birsel sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı:

Vural’a vedam

Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım.

Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm. Vural Çelik Avrupa Yakası’nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolü için gelmişti. Çok tatlı bir performans gösterdi. O hafta yapımcıya “Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum” dedim ve Vural ekibe katılmış oldu.

Nevi şahsına münhasır biriydi. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldikçe “Bu hafta bana ne alıyorsun Gülse?” cümlesiyle girmeye başlamıştı stüdyoya. Beraber çok güldüğümüz, keyfi yerinde olsun diye hep kollamaya çalıştığımız bir çocuksu ruhtu. Özellikle bana ve Engin Günaydın’a çok nazı geçerdi. Sette biraz da bizi güldürmek için oynadığı bir “Mağdur persona”sı vardı. Şenay Gürler’le bir kahve içmeye mi çıkıyoruz, “Vaay tabii sosyete bizi davet etmez”! “Ya iki kız dedikodu yapacağız, sen niye geliyorsun?” “Yok ben garibanım zaten, bir kahve ısmarlamazsınız bu fakire, ben hangi parayla kahve içeceğim” filan derken bu sefer abarttığını fark edip onu gülme tutardı.

Setin bu geleneksel şakasından, bu dinamikten “Zenginliğine rağmen hep mağdur hep ezik Gülenay”ı yazdım. Vural nefis oynadı. “Birinin bizi durduramadığı” günlerdi.

Son sezona girerken, ayrılmak istediğini söylediğinde ben dahil birkaç oyuncu arkadaşım vazgeçirmeye çalıştık. Ücret, saatler, senaryodaki yeri gibi şikayetleri vardı.

Yapımcılarla konuşup, bana alıngan tonlu bir mesajla ayrıldığını söyledi ve teşekkür etti. Belki ısrar etmemi, yapımcıyı arayıp onsuz olmaz dememi bekledi. Yanlış karardı bence.

Keşke son sezonda da beraber oynasaydık. Ve keşke birkaç ay sonra bir TV programında benimle ilgili kırıcı cümleler etmeseydi. (Tabii kimse iş arkadaşıyla tek sebepten 16 yıl iletişimi kesmez. Ama sonraki yıllardaki yanlışları anlatmaya gerek de yok.)

SONRA BU PAYLAŞIMI SİLDİ

Öte yandan Gülse Birsel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımı sildi. Gülse Birsel'in paylaştığı yazı sosyal medyada da tepki çekti.