Hadise kendisini eleştirenlere Seda Sayan'ın videosuyla cevap verdi

Hadise son konserinde dansları ve sahne kıyafetleriyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapmayan Hadise, Seda Sayan'ın yıllar önce verdiği röportajla ise gönderme yapmadan duramadı.

Konser maratonu tüm hızıyla devam eden Hadise, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde hem dansları hem de kıyafetleriyle sosyal medyayı salladı. Eleştiri yağmuruna tutulan Hadise, Seda Sayan'ın videosunu paylaşarak göndermede bulundu.

HADİSE, SEDA SAYAN'IN SÖZLERİYLE ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Hadise'nin sahnesi hakkında konuşan Attila Atasoy da konserden çektiği görüntüleri “Süper Hadise. Müthiş bir koreografi, müthiş bir ekip ve müthiş bir Hadise. Türkiye’de şov ve dansta tek geçerim” diyerek paylaştı. Nükhet Duru ise bu övgüler karşısında Atasoy'a "Gözlerine perde mi indi Attilacığım?" yorumunda bulundu.

Sinan Akçıl'ın da eleştiri yağmuruna tuttuğu Hadise, sosyal medya hesabından Seda Sayan’ın “Konuşun, konuşun. Daha çok konuşursunuz beni siz” dediği eski bir videosunu paylaşarak “Sultanımın peşindeyim” ifadelerini kullandı.