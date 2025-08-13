Menü Kapat
TGRT Haber
29°
Editor
 | Dilek Ulusan

Hadise tüm mal varlığını kaybedecekti! Dolandırıcıların son kurbanı oldu

Adı değiştirerek şarkıcı Hadise'nin vasisi olarak kendilerini gösteren dolandırıcılar yakayı ele verdi. Dolandırıcılık faaliyetinin farkına varan banka yetkilileri, İ.A.B'yi emniyet güçlerine ihbar etti. Hadise, ise mal varlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B'den şikâyetçi oldu

Hadise tüm mal varlığını kaybedecekti! Dolandırıcıların son kurbanı oldu
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 09:52
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 09:55

İ.A.B, eşinin cezaevinde olduğunu söyleyerek kısıtlanması ve kendisinin de vasi olarak atanması için dava açtı. 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, İ.A.B'nin eşine vasi olarak atanmasına karar verdi. Hadise Açıkgöz adı ve soyadını alan dolandırıcı, yakayı ise kısa sürede ele verdi.

HADİSE, DOLANDIRICILARIN KURBANI OLDU

İ.A.B, mahkemenin gerekçeli kararına, hükümlü ve kısıtlı adayı olarak gösterilen eşinin adı ve soyadını değiştirerek Hadise Açıkgöz’ü yazdı. İ.A.B, daha sonra sahte elektronik imzayla bir mahkeme kararı oluşturdu. İ.A.B, sahte belgeyle kendisini, Hadise’nin vasisi olarak göstermeye çalışarak şarkıcının banka hesaplarını ve gayrimenkullerini üzerine geçirmeye çalıştı.

Hadise tüm mal varlığını kaybedecekti! Dolandırıcıların son kurbanı oldu

faaliyetinin farkına varan banka yetkilileri, İ.A.B'yi emniyet güçlerine ihbar etti. Gaziantep 5’inci Sulh Hukuk Mahkemesi, mahkemede ek karar verilmiş gibi sahte karar düzenleyen ve resmi kurumlara başvuru yaparak evrakta sahtecilik suçu işleyen İ.A.B'den hakkında şikâyetçi olarak soruşturma başlattı. Mağdur olarak ifade veren Hadise de taraf olmadığı bir dosyada düzenleyerek malvarlığını ele geçirmeye çalışan İ.A.B'den şikâyetçi oldu. Hadise’nin avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu; "Hadise hanım, bir şebekenin mağduru oldu" dedi.

Hadise tüm mal varlığını kaybedecekti! Dolandırıcıların son kurbanı oldu
