Özcan Deniz'in sözleri anne Kadriye Deniz'i çileden çıkardı! Oğlunu sildi

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz, kardeşi ile ortaklığını bitirmiş ve 3 villa sebebiyle de mahkemelik olmuştu. Tüm ailesiyle bağlarını koparan Özcan Deniz, sosyal medya hesabından uzun bir yazı paylaştı. Anne Kadriye Deniz ise "Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde 'evlat' değil, 'el' kalır geriye... " sözleriyle sitem etti.

KADRİYE DENİZ OĞLU ÖZCAN DENİZ'İ SİLDİ

Özcan Deniz'in paylaşımının ardından küplere binen Kadriye Deniz, "Kan bağı, menfaat bağına yenik düştüğünde 'evlat' değil, 'el' kalır geriye... İhanet edenin adı can da olsa, gönül defterimde yeri silinir. Ben, evlatlarımı toprağımda büyüttüm. Kimi kök verdi, kimi kökünden söküldü gitti. Çıkar için birleşenler: Özcan, Melek, Sibel, Nurcan... Yolunuz açık olsun, Allah'a havale ettim sizi! Hakkı yenen, zulmedilen Ercan'ım ve Yurda'm, çınar gibi kök salıp büyüsünler. Bizi ancak ölüm ayırmalıydı ama ben vedamı hayattayken yaptım. Bundan böyle ne bayrama, ne selâma..." dedi.

ÖZCAN DENİZ'DEN ANNESİNE ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Özcan Deniz annesi Kadriye Deniz'in paylaşımı öncesi, "Şimdi sizlere, benden çalınan 40 yılımın hatırına 40 paylaşım yapacağım. Aslında neyin içinde olduğumu, benden neleri çaldığınızı, beni sadece 'imkân' olarak gördüğünüzü, evlat ya da kardeş değil, emeğine ipotek koyduğunuz bir köle olarak gördüğünüzü anlattınız. Beni üzen, bana yaptıklarınızdan çok, kendinize reva gördüğünüz bu durumun trajik ve utanç verici olmasıdır." sözleriyle başlayıp adeta öfke kustu.

Özcan Deniz, annesinin Samar Dadgar yüzünden aralarının bozulduğunu iddia etmesinin ardından "Saraylar armağan etsem tatmin olmayacak bir haldesiniz. Konu Samar değil anneciğim; konu ihanet, arkadan vurma, nankörlük, saygısızlık, doyumsuzluk, şükürsüzlük, yalanlar, iftiralar, gaddarlık ve cehalet.Siz, evladıma bile düşmansınız ki hepinizin evlatlarında emeğim var. Ama benim oğlum bugün ne babaanne biliyor ne de amca. Bu sizin utancınız. Onları sizin şerrinizden korumama bile nefretle karşılık veriyorsunuz." diyerek eşinin yanında olduğunu belirtti.

Özcan Deniz ile kardeşi Ercan Deniz, birlikte inşa ettikleri villalar nedeniyle mahkemelik oldu. İki kardeş birbirleri hakkında çok konuşulacak iddialarda bulunurken, anne Kadriye Özcan, "O villaları yakarım" sözleriyle gündem oldu. Bir röportaj daha veren Kadriye Özcan bu sefer ise Özcan Deniz'e yüklenerek oğlunun kendisini evinden kovduğunu ve aylık sadece 20 bin TL yardımda bulunduğunu belirtti.