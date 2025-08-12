U2’dan Gazze açıklaması: Yaşananlar için 'kötülük' kelimesi abartılı değil

İrlandalı rock grubu U2, Gazze’de yaşanan insani krize ilişkin olarak sosyal medya ve resmi internet sitesinden ortak bir mesaj yayımladı. U2 grup üyeleri, İsrail’in insani yardımın girişini engellemesi, Gazze Şehri’ne yönelik planlanan müdahaleler karşısında duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

U2 GAZZE İÇİN PAYLAŞTI

Grubun solisti Bono, Gazze’deki çocukların açlık görüntülerinin kendisine 40 yıl önce Etiyopya’daki kıtlık sırasında edindiği yardım deneyimlerini hatırlattığını belirterek, “Bu, insan eliyle yaratılmış büyük bir açlık. O masum insanların ölümünde hesaplı bir niyet olduğu hissedildiğinde ‘kötülük’ kelimesi abartılı değil” dedi.

Bono, Hamas’ın ise “açık ve kesin biçimde kınamak” gerektiğini vurguladı ve iki devletli çözümü savunmaya devam ettiğini ekledi.

Diğer grup üyeleri de benzer şekilde tepkilerini dile getirdi. The Edge, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya, “Gazze’deki yıkım ne zaman meşru savunmadan toprak gaspına dönüştü?” sorusunu yöneltti. Adam Clayton, sivil bölgelerin bombalanmasının barış umutlarını yok edeceğini söylerken; Larry Mullen Jr, açlık ve hastane tahribatını “insanlığa aykırı eylemler” olarak tanımladı ve uluslararası toplumun tepkisizliğinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.