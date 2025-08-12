Menü Kapat
 Dilek Ulusan

U2’dan Gazze açıklaması: Yaşananlar için 'kötülük' kelimesi abartılı değil

İrlandalı müzik grubu U2, Gazze'de yaşanan vahşete ilişkin sosyal medya sitesinden ortak bir mesaj yayınladı. U2 grubu üyeleri paylaşımlarında, "Bu bölgenin politikalarında uzman değiliz ama tutumumuzu bilin istiyoruz” dedi.

U2’dan Gazze açıklaması: Yaşananlar için 'kötülük' kelimesi abartılı değil
12.08.2025
12.08.2025
İrlandalı rock grubu U2, Gazze’de yaşanan insani krize ilişkin olarak sosyal medya ve resmi internet sitesinden ortak bir mesaj yayımladı. U2 grup üyeleri, ’in insani yardımın girişini engellemesi, Gazze Şehri’ne yönelik planlanan müdahaleler karşısında duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

U2 GAZZE İÇİN PAYLAŞTI

Grubun solisti , Gazze’deki çocukların açlık görüntülerinin kendisine 40 yıl önce Etiyopya’daki kıtlık sırasında edindiği yardım deneyimlerini hatırlattığını belirterek, “Bu, insan eliyle yaratılmış büyük bir açlık. O masum insanların ölümünde hesaplı bir niyet olduğu hissedildiğinde ‘kötülük’ kelimesi abartılı değil” dedi.

U2’dan Gazze açıklaması: Yaşananlar için 'kötülük' kelimesi abartılı değil

Bono, ’ın ise “açık ve kesin biçimde kınamak” gerektiğini vurguladı ve iki devletli çözümü savunmaya devam ettiğini ekledi.

U2’dan Gazze açıklaması: Yaşananlar için 'kötülük' kelimesi abartılı değil

Diğer grup üyeleri de benzer şekilde tepkilerini dile getirdi. The Edge, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya, “Gazze’deki yıkım ne zaman meşru savunmadan toprak gaspına dönüştü?” sorusunu yöneltti. Adam Clayton, sivil bölgelerin bombalanmasının barış umutlarını yok edeceğini söylerken; Larry Mullen Jr, açlık ve hastane tahribatını “insanlığa aykırı eylemler” olarak tanımladı ve uluslararası toplumun tepkisizliğinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

U2’dan Gazze açıklaması: Yaşananlar için 'kötülük' kelimesi abartılı değil
ETİKETLER
#İsrail
#hamas
#Gazete
#Bono
#U2
#Gazze Krizi
#The Edge
#Magazin
