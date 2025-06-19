Hadise’ye Sharon Stone sürprizi!

İstanbul
İtalyan moda markasının düzenlediği etkinliğe katılan Hadise, dünyaca ünlü oyuncu Sharan Stone ile karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi.
İtalya’da gerçekleşen davetin konukları arasında Hollywood yıldızı Sharon Stone da vardı. Stone’la el sıkışarak selamlaşan şarkıcı Hadise’nin o görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.
Kırmızı elbisesiyle davete katılan Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle beğeni topladı. 67 yaşındaki oyuncu Sharon Stone da davette yer alırken, Hadise'nin oyuncu ile sohbeti de büyük ilgi gördü.
Hadise geçtiğimiz haftalarda da dünyaca ünlü oyuncu Joey King ile buluştu. İkili, müziğin ritmine kapılıp birlikte dans etti; o anlar Hadise’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.