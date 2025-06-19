Hadise’ye Sharon Stone sürprizi!

İtalya’da gerçekleşen davetin konukları arasında Hollywood yıldızı Sharon Stone da vardı. Stone’la el sıkışarak selamlaşan şarkıcı Hadise’nin o görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

HADİSE İLE SHARON STONE KARŞILŞAMASINA BEĞENİ YAĞDI

Kırmızı elbisesiyle davete katılan Hadise, sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle beğeni topladı. 67 yaşındaki oyuncu Sharon Stone da davette yer alırken, Hadise'nin oyuncu ile sohbeti de büyük ilgi gördü.

Hadise geçtiğimiz haftalarda da dünyaca ünlü oyuncu Joey King ile buluştu. İkili, müziğin ritmine kapılıp birlikte dans etti; o anlar Hadise’nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.