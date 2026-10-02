Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka sessiz sedasız ayrıldı! 2 yıllık beraberlik sona erdi

Magazin gündeminin en dikkat çeken çiftleri arasında yer alan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı bitti. Uzun süredir mutlu bir ilişki süren çiftin sessiz sedasız ayrıldığı duyuruldu. İlişkilerinde zaman zaman gel-git yaşayan ünlü çiftin 2 yıllık birliktelikleri sona erdi. ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Mercan Köşk dizisinde bir süredir birlikte rol alan ikili, yollarını ayırma kararı aldı. Bir dargın bir barışık sürdürdükleri ilişkilerini noktalama kararı alan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın aşkı bitse de iş arkadaşlıklarının devam edeceği öğrenildi. Şimdilerde aynı projede birlikte rol alan ikili, arkadaş kalmayı tercih etti.

HAFSANUR SANCAKTUTAN VE KUBİLAY AKA AŞKI BİTTİ!

İlişkilerinde birçok kez ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çifti, bu kez karşılıklı olarak aşklarını bitirdi. Son zamanlarda bir dargın bir barışık aşk hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikili, gel-gitli ilişkilerinde birkaç defa ayrılmış ve yeniden barışmıştı. Başarılı oyunculuk performanslarının yanı sıra özel hayatları ve aşk yaşantılarıyla da sık sık adından söz ettiren çiftin, ilişkilerini sonlandırdıkları öğrenildi.

Mutlu beraberlikleri boyunca zaman zaman ayrılık haberleriyle gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka bu süreçte uzak kalmaya çok dayanamamış ve barışmıştı. Uzun bir süre devam eden ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdüren çiftin bu kez sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı. İlişkilerini devam ettirdikleri süre zarfında çeşitli dedikodularla ve ayrılık iddialarıyla sık sık gündeme gelen çift, ilişkilerine tam gaz devam ediyordu.

Bir dönem yine ayrılık haberleriyle dikkatleri üzerine çeken ikili, her normal çift gibi tartıştıklarını ve kısa bir süre sonra buzları erittiklerini açıklamıştı. Yeni sezona aynı projede yer alarak başlayan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka çiftinin uzun bir süre devam eden birlikteliklerinde sona gelindi. İlişkilerini ayrılıp, barışarak geçiren ikili bu kez karşılıklı olarak ayrılma kararı aldı. Magazin gündeminin en dikkat çeken çiftleri arasında yer alan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka aşkı bitti.

2 YILLIK BERABERLİK İŞ ARKADAŞLIĞINA DÖNÜŞTÜ!

ATV ekranlarının yeni sezon için hazırladığı Mercan Köşk dizisinde bir süredir birlikte rol alan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka yollarını ayırma kararı aldı. İlişkilerinde zaman zaman gel-git yaşayan ünlü çiftin 2 yıllık birliktelikleri sona erdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; çiftin 2 yıllık beraberliklerinin sessiz sedasız bittiği ortaya çıktı. Setten sızan bilgilere göre ikili Tarsus'ta çekilen dizinin ilk bölümlerinde devam eden birlikteliklerini karşılıklı konuşarak noktaladı.

Cumartesi akşamları seyirciyle buluşan ATV'nin 'Mercan Köşk' dizisinin başrol oyuncuları Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın sessiz sedasız ayrıldığı ortaya çıktı. Hali hazırda aynı projede oyunculuk performanslarını devam ettiren çiftin aşkları iş arkadaşlığına dönüştü. Şimdilerde aynı projede birlikte rol alan ikili, arkadaş kalmayı tercih etti.

Rol aldıkları Mercan Köşk dizisinde iş arkadaşlıklarını süren Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, bu süreçte yaptıkları röportajlarda beraber çalışmaktan keyif aldıklarına da vurgu yaptı. 2 yıllık beraberliklerini karşılıklı sonlandırma kararı alan oyuncuların, ayrılıklarının dizideki performanslarına nasıl etki edeceği de merak konusu oldu.