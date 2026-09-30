Mercan Köşk final yapıyor deniyordu! Oyunculardan gelen tek paylaşım tüm iddiaları altüst etti

Mercan Köşk dizisinin final yapacağı iddiası gündemdeyken, yapımın oyuncularından gelen paylaşım dikkat çekti. Final söylentilerinin aksine kulislerde dizinin önümüzdeki bölümlerine ilişkin hareketli gelişmeler konuşuluyor Oyunculardan gelen paylaşımın ardından ise Mercan Köşk dizisinin yeni bölümleri yeniden merak konusu oldu. Şimdilik final kararıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmazken, dizinin gelecek bölümlerinde yaşanacak gelişmeler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

MERCAN KÖŞK OYUNCULARINDAN “ TAM GAZ DEVAMM”

Mercan Köşk dizisinin oyuncularından gelen “Tam gaz devam!” paylaşımı, dizinin sevenlerini sevindirdi. Bir süredir final yapacağı yönündeki iddialarla gündeme gelen dizi için oyunculardan gelen bu paylaşım, izleyicilerin merakını artırdı.

Final beklentisinin aksine dizinin yoluna devam edeceğine işaret eden paylaşım, sosyal medyada da dikkat çekti. Dizinin takipçileri, oyuncuların mesajının ardından gelecek bölümlerde neler yaşanacağını konuşmaya başladı.

Özellikle karakterler arasındaki çatışmaların ve yüzleşmelerin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Mercan Köşk’te önümüzdeki bölümlerde yaşanacak gelişmeler şimdiden izleyicilerin yakın takibine girerken, dizinin hikâyesinde hangi yeni gelişmelerin yaşanacağı da merak ediliyor.

MERCAN KÖŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, Toprak’ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras’la birlikte Kıbrıs’a gider. Aras ve Cemre’yi yan yana gören Toprak’ın dünyası alt üst olur.

Cemre’nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak’ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır. Tam da bu sırada Cemre’nin Toprak’ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer.

Mercan Köşk’te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür. Esved, Aras’lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras’ın yapacağı hamle, Esved’i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.