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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:10

Mercan Köşk dizisi final mi yapıyor? Mercan Köşk dizisi bitti mi?

ATV ekranlarında yayınlanan ve yeni sezonda en çok izlenen yapımlardan biri olan Mercan Köşk dizisi, final iddialarıyla gündeme geldi. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani’nin başrollerinde bulunan dizi 5 Eylül’de izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Mercan Köşk dizisi final mi yapıyor? Mercan Köşk dizisi bitti mi? İşte detaylar

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Mercan Köşk dizisi final mi yapıyor? Mercan Köşk dizisi bitti mi?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
27.09.2026
saat ikonu 16:10

Son zamanlarda yeni sezonda ekranlara gelen hakkında final yapacaklarına dair iddialar da gündeme geldi. Bu dizilerden biri de ekranlarında yayınlanan ve yeni sezona damga vuran oldu. İlk bölümüyle 5 Eylül’de izleyici karşısına çıkan Mercan Köşk, final haberlerinin ardından merak konusu oldu. Peki, Mercan Köşk dizisi final mi yapıyor? Mercan Köşk dizisi bitti mi? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

MERCAN KÖŞK DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

ATV’nin dikkat çeken dizilerinden biri olan Mercan Köşk, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 4. bölümüyle kısa süre de dikkatleri üzerine çeken Mercan Köşk dizisi, son günlerde sosyal medya da yer alan ‘final’ iddialarıyla hayranları tarafından merak konusu olarak araştırılıyor.

Mercan Köşk dizisi final mi yapıyor? Mercan Köşk dizisi bitti mi?

Yayın hayatına başladıktan sonra kısa bir süre sonra final haberleriyle gündeme gelen Mercan Köşk, şimdilerde final yapıp yapmayacağıyla ilgili net bir bilgi bulunmuyor. Kamuoyunda final yapacağıyla ilgili çok sayı da paylaşım yapılan Mercan Köşk dizisi şimdilik final yapmayacak.

Mercan Köşk dizisi final mi yapıyor? Mercan Köşk dizisi bitti mi?

ATV’nin iki dizisi için erken final kararı verilirken sıranın ‘Mercan Köşk’te olduğu iddia edildi. Kanalla 8 bölümlük ön anlaşması olan Mercan Köşk dizisinin akıbetini dizinin reytingleri belirleyecek. Cumartesi akşamları yayınlanan Mercan Köşk, rakiplerinden yüksek reytingler alarak ekranda kalma macerasını gösterecek.

Mercan Köşk dizisi final mi yapıyor? Mercan Köşk dizisi bitti mi?

MERCAN KÖŞK DİZİSİ BİTTİ Mİ?

Mercan Köşk bitmedi. ATV’nin iki iddialı dizisini final yapmasıyla Mercan Köşk dizisinin de final olacağına dair söylendiler gündeme geldi. İlk bölümüyle reytingler de ikinci sırada yer alan Mercan Köşk, ikinci bölümüyle yine ikinci sırada kaldı. Ancak Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın ye yeni sezona başlamasıyla final iddiaları konuşulmaya başlandı.

Mercan Köşk dizisi final mi yapıyor? Mercan Köşk dizisi bitti mi?

Kanalla 8 bölümlük anlaşması olan dizinin devam edip etmeyeceği reytinglerle belli olacak. Dün akşam 4. bölümüyle ekrana gelen dizi hakkında şu anlık ne kanaldan ne de yapım şirketinden final iddiasına dair resmi bir açıklama gelmedi.

Mercan Köşk dizisi final mi yapıyor? Mercan Köşk dizisi bitti mi?

MERCAN KÖŞK 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, Toprak’ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için Aras’la birlikte ’a giderler. Aras ve Cemre’yi yan yana gören Toprak ise tamamen alt üst olur. Cemre ve Aras’ın arasındaki yakınlaşma Toprak’a daha çok kıskançlık verir. Tüm bunlar meydana gelirken Cemre’nin Toprak’ın odasında bulduğu USB hiç beklenmedik birinin eline geçer.

Mercan Köşk dizisi final mi yapıyor? Mercan Köşk dizisi bitti mi?

Mercan Köşk’te kadınlar arasında gelirim artarken iki kadın arasında meydana gelen hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür. Esved, Aras’lardan gizli yürüttüğü işlerinde batmasıyla hesaplaşmaların başına yeni bir hesaplaşma düşer.

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ETİKETLER
#kıbrıs
#ATV
#Cemre
#toprak
#Mercan Köşk
#Diziler
#Mavi Kadin
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