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Medya
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 19:57

Mercan Köşk Gülcan kimdir? Zehra Kelleci kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

ATV'nin yeni dizisi Mercan Köşk'te Gülcan Hozan karakterine Zehra Kelleci hayat veriyor. Yıllarca hor görülmüş ve sevgisiz büyümüş bir kadın olarak hikâyede yer alan Gülcan, kızı Elif'e duyduğu sevgi ve özgür bir hayat kurma isteğiyle büyük bir mücadeleye giriyor. Dizinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte “Mercan Köşk Gülcan kimdir?” ve “Zehra Kelleci kaç yaşında?” soruları da araştırılmaya başladı.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Mercan Köşk Gülcan kimdir? Zehra Kelleci kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 19:57
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 19:57

dizisinin dikkat çeken karakterlerinden Gülcan Hozan, yaşadığı zorluklara rağmen umudunu kaybetmeyen ve kızı Elif için yeni bir hayat kurmaya çalışan bir kadın olarak izleyici karşısına çıkıyor. Karakteri canlandıran Zehra Kelleci ise daha önce Yüz Yıllık Mucize, ve Bereketli Topraklar gibi yapımlarda rol aldı. Peki Mercan Köşk Gülcan kimdir, gerçek adı nedir? Zehra Kelleci kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

MERCAN KÖŞK GÜLCAN KİMDİR?

Mercan Köşk dizisinde Gülcan Hozan karakterini Zehra Kelleci canlandırıyor. Gülcan, hayatı boyunca hor görülmüş ve sevgisiz büyümüş bir kadın olarak hikâyede yer alıyor. Yaşadığı bütün zorluklara rağmen umudunu kaybetmeyen Gülcan'ın en büyük motivasyonu ise kızı Elif'e duyduğu sevgi ve özgür bir yaşam kurma isteği oluyor.

Mercan Köşk Gülcan kimdir? Zehra Kelleci kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Gülcan'ın geçmişte yaşadığı kırgınlıklar onun karakterini şekillendirirken, kızının geleceği için verdiği mücadele hikâyenin önemli noktalarından birini oluşturuyor. Kendi değerini zaman içerisinde unutan Gülcan, yaşadığı olayların ardından hayatını değiştirecek büyük bir mücadelenin içine sürükleniyor. Mercan Köşk'teki aile sırları ve hesaplaşmalar ilerledikçe Gülcan'ın hikâyesi de daha fazla önem kazanıyor.

  • Gülcan Hozan'ı Zehra Kelleci canlandırıyor.
  • Yıllarca hor görülmüş ve sevgisiz büyümüş bir karakterdir.
  • Yaşadığı acılara rağmen umudunu kaybetmez.
  • Kızı Elif'e güçlü bir sevgiyle bağlıdır.
  • Özgür bir hayat kurmak istemektedir.
  • Hayatını değiştirecek büyük bir mücadelenin içine girer.
Mercan Köşk Gülcan kimdir? Zehra Kelleci kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

ZEHRA KELLECİ KİMDİR?

Mercan Köşk'te Gülcan Hozan karakterini canlandıran Zehra Kelleci, 2000 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Amerikan Koleji'ni tamamlayan oyuncu, daha sonra Koç Üniversitesi'nde eğitim gördü. Üniversite yıllarında tiyatroya ilgi duyan Kelleci, oyunculuk alanındaki çalışmalarını farklı tiyatro ve atölyelerde sürdürdü.

Mercan Köşk Gülcan kimdir? Zehra Kelleci kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Zehra Kelleci'nin oyunculuk eğitimleri arasında Haldun Dormen Sahne Tozu Tiyatrosu ve Bahçe Galata'daki çalışmalar bulunuyor. Oyuncunun kariyerinde tiyatro eğitiminin yanı sıra televizyon dizileri de önemli bir yer tutuyor. 2023 yılında farklı yapımlarla ekran deneyimi kazanan Kelleci, sonraki yıllarda daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı.

ZEHRA KELLECİ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2000 yılında İzmir'de dünyaya gelen Zehra Kelleci, 2026 yılı itibarıyla 26 yaşında. Oyuncunun doğum günü ve doğum ayına ilişkin resmi biyografisinde daha ayrıntılı bir tarih paylaşılmıyor. Bu nedenle yaş hesabı 2000 doğumlu olması üzerinden yapılıyor.

İzmir Amerikan Koleji'nden mezun olan Kelleci, üniversite eğitimi için İstanbul'a geldi ve Koç Üniversitesi'nde öğrenim gördü. Üniversite döneminde tiyatroya yönelen oyuncu, farklı eğitim programları ve atölyelerde oyunculuk çalışmalarına devam ederek televizyon kariyerine adım attı.

ZEHRA KELLECİ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Zehra Kelleci'nin televizyon kariyeri 2023 yılında başladı. Oyuncu aynı yıl Yüz Yıllık Mucize dizisinde Seray karakteriyle ve Kızıl Goncalar dizisinde Feyza karakteriyle ekran karşısına çıktı. Daha sonra 2025 yılında Bereketli Topraklar dizisinde Karaca karakterini canlandırdı.

Mercan Köşk Gülcan kimdir? Zehra Kelleci kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Kelleci, 2026 yılında ise Mercan Köşk kadrosuna dahil oldu ve Gülcan Hozan karakterini üstlendi. ATV'nin resmi oyuncu kadrosunda da Zehra Kelleci'nin Gülcan Hozan karakterini canlandırdığı belirtiliyor.

YılDiziKarakter
2023Yüz Yıllık MucizeSeray
2023Kızıl GoncalarFeyza
2025Bereketli TopraklarKaraca
2026Mercan KöşkGülcan Hozan

Zehra Kelleci'nin yer aldığı yapımlar arasında özellikle Kızıl Goncalar ve Bereketli Topraklar, oyuncunun televizyon kariyerindeki önceki projeleri olarak öne çıkıyor. Mercan Köşk ise Kelleci'nin yeni sezondaki güncel projesi olarak ekran yolculuğunu sürdürüyor.

MERCAN KÖŞK GÜLCAN'IN HİKAYESİ

Gülcan Hozan, Mercan Köşk'ün aile ilişkileri ve geçmişten gelen hesaplaşmalar üzerine kurulan hikâyesinde önemli karakterlerden biri olarak yer alıyor. Yıllarca gördüğü kötü muamele nedeniyle kendi değerini unutmuş olsa da kızı Elif'e olan sevgisi onun hayata tutunmasını sağlıyor. Gülcan'ın özgür bir yaşam kurma arzusu, karakteri yeni bir mücadeleye sürüklüyor.

Mercan Köşk'ün genel hikâyesinde ise iki düşman aile arasındaki hesaplaşma, geçmişten gelen sırlar ve Aras ile Cemre arasındaki imkânsız aşk öne çıkıyor. Gülcan'ın Hozan ailesi içerisindeki konumu ve yaşadığı mücadeleler, köşkteki dengelerin değişmesiyle birlikte hikâyenin farklı noktalarıyla kesişiyor.

MERCAN KÖŞK NE ZAMAN BAŞLADI, HANGİ KANALDA?

Mercan Köşk, 5 Eylül 2026 Cumartesi akşamı saat 20.00'de ATV'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. FARO ve Sinehane ortak yapımı olan dizinin çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde gerçekleştiriliyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı bulunurken hikâyesi Ahunur Serdaroğlu imzası taşıyor.

Dizinin senaryo ekibinde Ahunur Serdaroğlu, Atilla Özel, Nalan Merter Savaş ve Nuriye Bilici yer alıyor. Mercan Köşk'ün müzikleri ise Toygar Işıklı tarafından hazırlanıyor. Yapımın oyuncu kadrosunda Zehra Kelleci'nin yanı sıra Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan, Bertan Asllani, Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen ve Halil Babür gibi isimler bulunuyor.

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ETİKETLER
#kızıl goncalar
#Zehra Kelleci
#Elif
#Mercan Köşk
#Gülcan Hozan
#Medya
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