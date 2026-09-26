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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 18:51

Mercan köşk dizisinde Hazal Çağlar ve Taha Baran Özbek nerede? Üç bölümdür görünmemeleri dikkat çekti

Mercan Köşk dizisinin oyuncu kadrosunda yer aldıkları açıklanan Hazal Çağlar ve Taha Baran Özbek, aradan geçen üç bölüme rağmen henüz ekranda görünmedi. Dizinin takipçileri, iki oyuncunun hikâyeye ne zaman dahil olacağını merak ederken sosyal medyada da çeşitli yorumlar yapılmaya başlandı. Peki, Mercan köşk dizisinde Hazal Çağlar ve Taha Baran Özbek nerede?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Mercan köşk dizisinde Hazal Çağlar ve Taha Baran Özbek nerede? Üç bölümdür görünmemeleri dikkat çekti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 18:51

dizisinin yayınlanan ilk bölümlerinin ardından sosyal medyada yapılan yorumlarda iki oyuncunun hikâyeye ne zaman dahil olacağı sorusu öne çıkmaya başladı. Aradan üç bölüm geçmesine rağmen karakterlerin henüz izleyici karşısına ve Taha Baran Özbek’in çıkmaması merak uyandırdı. Peki, Mercan köşk dizisinde Hazal Çağlar ve Taha Baran Özbek nerede?

MERCAN KÖŞK DİZİSİNDE HAZAL ÇAĞLAR VE TAHA BARAN ÖZBEK NEREDE?

Mercan Köşk dizisinin yeni sezonunda kadroda yer aldıkları açıklanan Hazal Çağlar ve Taha Baran Özbek, izleyicilerin en çok merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Dizinin yayınlanan bölümlerinde henüz ekranda görünmeyen iki oyuncu, sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor. Özellikle hikâyenin ilerleyişiyle birlikte karakterlerinin ne zaman diziye dahil olacağı sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Mercan köşk dizisinde Hazal Çağlar ve Taha Baran Özbek nerede? Üç bölümdür görünmemeleri dikkat çekti

Yapım ekibinden veya oyunculardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmezken, birçok izleyici Hazal Çağlar ve Taha Baran Özbek'in ilerleyen bölümlerde hikâyeye güçlü bir giriş yapacağını düşünüyor. 

Mercan köşk dizisinde Hazal Çağlar ve Taha Baran Özbek nerede? Üç bölümdür görünmemeleri dikkat çekti

Dizinin yeni bölümleri yaklaşırken gözler, merakla beklenen bu iki oyuncunun ilk sahnelerine çevrilmiş durumda. Karakterlerinin hikâyeye nasıl yön vereceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

MERCAN KÖŞK 4. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cemre, Toprak’ın başına gelenleri öğrenir ve onu bulmak için ’la birlikte ’a gider. Aras ve Cemre’yi yan yana gören Toprak’ın dünyası alt üst olur. 

Mercan köşk dizisinde Hazal Çağlar ve Taha Baran Özbek nerede? Üç bölümdür görünmemeleri dikkat çekti

Cemre’nin kendisinden vazgeçtiğine inanan Toprak’ın kıskançlığı, Aras ve Cemre arasındaki yakınlıkla birlikte tehlikeli bir hal alır. Tam da bu sırada Cemre’nin Toprak’ın odasında bulduğu USB, hiç beklenmedik birinin eline geçer. 

Mercan köşk dizisinde Hazal Çağlar ve Taha Baran Özbek nerede? Üç bölümdür görünmemeleri dikkat çekti

Mercan Köşk’te Eslem ve Hülya arasındaki gerilim giderek tırmanırken, iki kadın arasındaki hesaplaşma büyük bir kavgaya dönüşür. Esved, Aras’lardan gizli yürüttüğü sevkiyatlar için yeni yollar açarken, Aras’ın yapacağı hamle, Esved’i hiç beklemediği bir hesaplaşmanın içine sürükler.

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ETİKETLER
#hazal çağlar
#Taha Baran Özbek
#kıbrıs
#Mercan Köşk
#Diziler
#Aras
#Mavi Kadin
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