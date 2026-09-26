Kavak Yelleri yıllar sonra geri dönüyor! Polat Yağcı Tuzlu Kahve'deki sürpriz buluşmayı duyurdu

Tuzlu Kahve yeni bölümüyle izleyicilere nostalji dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Dizinin ilk bölümlerinde Ceren Moray ve Sarp Apak'ı birlikte gören seyirciler, ikilinin Kavak Yelleri günlerini hatırlatarak sosyal medyada çeşitli yorumlarda bulunmuştu. Yeni bölümde bu beklenti gerçeğe dönüşüyor. Ceren Moray ve Sarp Apak, yıllar önce aynı projede rol aldıkları Dağhan Külegeç ve Pelin Karahan ile yeniden kamera karşısına geçiyor.

KAVAK YELLERİ OYUNCULARI YILLAR SONRA BİR ARADA!

Türk televizyon tarihinin unutulmaz gençlik dizilerinden Kavak Yelleri, yıllar sonra yeniden gündeme geliyor. Tuzlu Kahve dizisinin yeni bölümünde, Kavak Yelleri'nin sevilen oyuncuları aynı projede buluşarak izleyicilere nostalji dolu anlar yaşatacak. Dizide rol alan Ceren Moray ve Sarp Apak, bu kez eski rol arkadaşları Dağhan Külegeç ve Pelin Karahan ile kamera karşısına geçecek.

Tuzlu Kahve'nin ilk bölümlerinde Ceren Moray ve Sarp Apak'ı birlikte gören izleyiciler, sosyal medyada sık sık Kavak Yelleri'ne gönderme yapılmasını istemişti. Yeni bölümde bu beklenti karşılık bulurken, dizide Kavak Yelleri'nin hafızalara kazınan lunapark sahnesine de özel bir gönderme yer alacak.

Yapımcı Polat Yağcı'nın paylaştığı kamera arkası görüntüleri de heyecanı ikiye katladı. Yıllar sonra bir araya gelen oyuncuların sahneleri, hem Tuzlu Kahve izleyicilerini hem de Kavak Yelleri hayranlarını ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

POLAT YAĞCI, “ TEBESSÜM ETTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Ünlü yapımcı Polat Yağcı, Tuzlu Kahve dizisinde yaşanacak sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Sosyal medya kullanıcılarının daha önce dile getirdiği beklentilere kulak veren Yağcı, Kavak Yelleri dizisinin sevilen oyuncularını yıllar sonra yeniden aynı projede bir araya getirdi.

Dizide Ceren Moray ve Sarp Apak’ın yanı sıra Dağhan Külegeç ve Pelin Karahan’ın da buluşacak olması, Kavak Yelleri hayranlarını heyecanlandırdı. Yağcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu özel buluşmanın perde arkasından görüntülere de yer verdi.

Ünlü yapımcı paylaşımında, “Sadece kahkaha attırmak değil, tebessüm ettirmek için de çalışıyoruz :) Anılar Tuzlu Kahve’de canlanmaya devam ediyor… Salı akşamı Star tv de beraberiz…” ifadelerini kullandı. Yağcı’nın paylaşımı, dizinin yeni bölümünde izleyicileri nostaljik ve keyifli anların beklediğini ortaya koydu.