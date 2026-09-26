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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 11:40

Şenay Gürler’den Tuzlu Kahve itirafı! Rol görüşmesi yaptığını açıkladı

Avrupa Yakası dizisinde Fatoş karakteriyle hafızalara kazınan Şenay Gürler, Tuzlu Kahve dizisiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Ünlü oyuncu, dizi için rol görüşmesi yaptığını ancak projede yer alamadığını açıkladı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Şenay Gürler’den Tuzlu Kahve itirafı! Rol görüşmesi yaptığını açıkladı
KAYNAK:
Onedio
|
GİRİŞ:
26.09.2026
saat ikonu 11:29
|
GÜNCELLEME:
26.09.2026
saat ikonu 11:40

Şenay Gürler, yıllar önce dizisinde hayat verdiği Fatoş karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Son dönemde dizisiyle yeniden gündeme gelen ünlü oyuncu, yaptığı açıklamayla dizi için rol görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Gürler, çok sevdiği oyuncu arkadaşlarının yer aldığı projede neden rol alamadığını da anlattı.

HABERİN ÖZETİ

Şenay Gürler’den Tuzlu Kahve itirafı! Rol görüşmesi yaptığını açıkladı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Şenay Gürler, son dönemde dikkat çeken Tuzlu Kahve dizisi için daha önce bir rol görüşmesi yaptığını ancak projede yer almadığını açıkladı.
Şenay Gürler, Tuzlu Kahve dizisi için rol görüşmesi gerçekleştirdiğini fakat bu durumun sonrasında gerçekleşmediğini belirtti.
Görüşmenin hangi rol için yapıldığını açıklamayan Gürler, yapımı çok fazla izleyemediğini söyledi.
Eski rol arkadaşları Binnur Kaya, Sarp Apak ve dizide yer alan Nergis Kumbasar'dan övgüyle bahsetti.
Dizinin oyuncu kadrosunu muhteşem bulduğunu belirten Gürler, reytinglerinin iyi olduğunu ve insanların birazcık gülmeye ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ŞENAY GÜRLER, TUZLU KAHVE İÇİN ROL GÖRÜŞMESİ YAPTIĞINI AÇIKLADI!

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şenay Gürler’e, son dönemde reytingleriyle dikkat çeken Tuzlu Kahve dizisi de soruldu. Dizinin Avrupa Yakası’na benzetildiğinin hatırlatılması üzerine Gürler, yapımı çok fazla izleyemediğini söyledi. Ancak ünlü oyuncu, Tuzlu Kahve için daha önce bir rol görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şenay Gürler’den Tuzlu Kahve itirafı! Rol görüşmesi yaptığını açıkladı

Gürler, “Hatta bir görüşmemiz olmuştu ama sonra...” diyerek dikkat çeken açıklamasını sürdürdü. Muhabirin “Siz de orada olacaktınız yani?” sorusuna ise “Yok, o yani olmadı zaten” yanıtını verdi. Ünlü oyuncu, hangi rol için görüşme yaptığını ise açıklamadı.

Şenay Gürler’den Tuzlu Kahve itirafı! Rol görüşmesi yaptığını açıkladı

ŞENAY GÜRLER’DEN AVRUPA YAKASI’NDAKİ ARKADAŞLARINA ÖVGÜ YAĞDI!

Şenay Gürler, Tuzlu Kahve dizisinde rol alan eski arkadaşlarından da övgüyle bahsetti. Dizide Hatun Aydınoğlu karakterini oynayan için, “Binnur çok şahane bir oyuncudur. Çok iyi de bir insan, şahane bir insandır” ifadelerini kullandı.

Şenay Gürler’den Tuzlu Kahve itirafı! Rol görüşmesi yaptığını açıkladı

Gürler, Avrupa Yakası’ndan eski rol arkadaşı Sarp Apak ve dizide Tiraje karakterine hayat veren Nergis Kumbasar’ı da anarak Tuzlu Kahve’nin kadrosunu övdü. Ünlü oyuncu, “Kadro muhteşem. Hangi birini saysam?” sözleriyle oyuncu kadrosuna olan beğenisini dile getirdi.

Şenay Gürler’den Tuzlu Kahve itirafı! Rol görüşmesi yaptığını açıkladı

Tuzlu Kahve’nin gördüğü ilgiyi de değerlendiren Gürler, dizinin reytinglerinin iyi olduğunu belirterek, “İnsanların birazcık da gülmeye ihtiyacı var” dedi. Ekranda farklı projelerin yer almasının güzel olduğunu da sözlerine ekledi.

Şenay Gürler’den Tuzlu Kahve itirafı! Rol görüşmesi yaptığını açıkladı

Şenay Gürler’in Tuzlu Kahve için yaptığı rol görüşmesinin ekrana yansımaması, ünlü oyuncunun projeye dair merakını ise değiştirmedi. Gürler, dizide yer alan eski arkadaşları Binnur Kaya, Sarp Apak ve Nergis Kumbasar’dan övgüyle söz ederken, oyuncu kadrosunun başarısına da dikkat çekti. Ünlü oyuncunun açıklamaları, hem Tuzlu Kahve’nin gördüğü ilgiyi hem de Avrupa Yakası ekibinden isimlerle yıllar sonra yeniden aynı projede buluşmanın dikkat çekici hikâyesini ortaya koydu.

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#avrupa yakası
#binnur kaya
#Şenay Gürler
#sarp apak
#Tuzlu kahve
#Magazin
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