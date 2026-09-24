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Magazin
Avatar
Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:27

Tuzlu Kahve dizisindeki yalı dikkat çekti! Osmanlı'ya kadar uzanan tarih

Star TV'nin yeni dizisi Tuzlu Kahve dizisinin çekildiği yalı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. İstanbul Yeniköy'deki tarihi Dadyan Yalısı'nın tarihi ise şaşkına uğrattı. Tuzlu Kahve'nin çekildiği Dadyan Yalısı'nın Osmanlı'ya uzanan tarihini inceleyelim.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Tuzlu Kahve dizisindeki yalı dikkat çekti! Osmanlı'ya kadar uzanan tarih
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:27
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:27

Son zamanların popüler dizisi olan 'de dikkatleri üzerine çeken Dadyan Yalısı'nın tarihinin 'ya kadar gittiğini biliyor muydunuz? 

TUZLU KAHVE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

170 yıldır Boğaz'ın kıyısında yer alan Dadyna Yalısı, Tuzlu Kahve dizisine ev sahipliği yapıyor. Görkemli yalının konumu beğeni toplarken, 170 yıllık tarihi de dikkatleri çekti. Dadyan Yalısı'nın tarihi Osmanlı'ya kadar uzanıyor. 

Tuzlu Kahve dizisindeki yalı dikkat çekti! Osmanlı'ya kadar uzanan tarih

DADYAN YALISI’NIN 170 YILLIK HİKAYESİ

Boğazı'nın Rumeli yakasında, Yeniköy Köybaşı Caddesi'nde bulunan yalı, günümüzde Adil Sezer Yalısı adıyla bilinmekte. Darphane-i Amire'de uzun süre görev yapan Ermeni Düzoğlu ailesi tarafından 1850'li yıllarda yaptırıldığı biliniyor. Daha sonra ise yalı Nikola Aristarhis'e, ardından Dadyan ailesine geçti.

Tuzlu Kahve dizisindeki yalı dikkat çekti! Osmanlı'ya kadar uzanan tarih

DADYAN YALISI'NIN GÖRKEMLİ TARİHİ

Dadyan ailesinin olarak kalan yalı, Dadyan ailesinin son mensuplarından Maria Dadyan'ın döneminde yalı Adil Sezer'e satıldı. Böylece yalı Adil Sezer'in oldu. Satış tarihi 1972 ve 1974 olmak üzere iki ayrı tarihi gösteriyor. 1971 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilmiştir.

Tuzlu Kahve dizisindeki yalı dikkat çekti! Osmanlı'ya kadar uzanan tarih

DADYAN YALISI KİMİN?

170 yıllık tarihi ile dikkatleri üzerine çeken yalı İstanbul Yeniköy'de bulunuyor. Özel mülkiyet olan yapı, 1970'li yıllardan beri iş insanı Adil Sezer'in ailesine aittir.

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#İstanbul
#osmanlı
#Tuzlu kahve
#Dadyan Yalısı
#Adil Sezer
#Magazin
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