Tuzlu Kahve dizisindeki yalı dikkat çekti! Osmanlı'ya kadar uzanan tarih

Son zamanların popüler dizisi olan Tuzlu Kahve'de dikkatleri üzerine çeken Dadyan Yalısı'nın tarihinin Osmanlı'ya kadar gittiğini biliyor muydunuz?

TUZLU KAHVE DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

170 yıldır Boğaz'ın kıyısında yer alan Dadyna Yalısı, Tuzlu Kahve dizisine ev sahipliği yapıyor. Görkemli yalının konumu beğeni toplarken, 170 yıllık tarihi de dikkatleri çekti. Dadyan Yalısı'nın tarihi Osmanlı'ya kadar uzanıyor.

DADYAN YALISI’NIN 170 YILLIK HİKAYESİ

İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında, Yeniköy Köybaşı Caddesi'nde bulunan yalı, günümüzde Adil Sezer Yalısı adıyla bilinmekte. Darphane-i Amire'de uzun süre görev yapan Ermeni Düzoğlu ailesi tarafından 1850'li yıllarda yaptırıldığı biliniyor. Daha sonra ise yalı Nikola Aristarhis'e, ardından Dadyan ailesine geçti.

DADYAN YALISI'NIN GÖRKEMLİ TARİHİ

Dadyan ailesinin olarak kalan yalı, Dadyan ailesinin son mensuplarından Maria Dadyan'ın döneminde yalı Adil Sezer'e satıldı. Böylece yalı Adil Sezer'in oldu. Satış tarihi 1972 ve 1974 olmak üzere iki ayrı tarihi gösteriyor. 1971 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilmiştir.

DADYAN YALISI KİMİN?

170 yıllık tarihi ile dikkatleri üzerine çeken yalı İstanbul Yeniköy'de bulunuyor. Özel mülkiyet olan yapı, 1970'li yıllardan beri iş insanı Adil Sezer'in ailesine aittir.