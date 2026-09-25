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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:54

Tuzlu Kahve dizisinde yer alan Buğra Gülsoy'un saç stili Hugo karakterine benzetildi!

Tuzlu Kahve dizisinde rol alan Buğra Gülsoy, oyunculuğunun yanı sıra yeni saç stiliyle de sosyal medyanın dikkatini çekti. Gülsoy’un saçlarının yer aldığı bir paylaşımda ünlü oyuncu, yılların sevilen çizgi karakterlerinden Hugo’ya benzetildi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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Tuzlu Kahve dizisinde yer alan Buğra Gülsoy'un saç stili Hugo karakterine benzetildi!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 13:54

dizisiyle ekranlarda yer alan , bu kez sosyal medyada yapılan bir benzetmeyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun saç stilini gören bir kullanıcısı, Gülsoy’u Hugo karakterine benzeterek dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kısa sürede ilgi gören paylaşım, sosyal medyada da esprili yorumların yapılmasına neden oldu.

HABERİN ÖZETİ

Tuzlu Kahve dizisinde yer alan Buğra Gülsoy'un saç stili Hugo karakterine benzetildi!

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Tuzlu Kahve dizisinde yer alan oyuncu Buğra Gülsoy, saç stilinin sosyal medyada Hugo karakterine benzetilmesiyle gündem oldu.
Bir sosyal medya kullanıcısının Buğra Gülsoy'un saçlarını Hugo'ya benzeterek yaptığı paylaşım, sosyal medyada esprili yorumlara yol açtı.
Gülsoy, Tuzlu Kahve dizisinde uzun yıllar yurt dışında yaşayıp Türkiye'ye dönen Mehmet Aydınoğlu karakterini canlandırıyor.
Oyuncunun canlandırdığı karakter için tercih edilen saç stili ve görünüm izleyicilerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

BUĞRA GÜLSOY’UN SAÇ STİLİ HUGO’YA BENZETİLDİ!

Buğra Gülsoy’un saç stilini gören bir sosyal medya kullanıcısı, ünlü oyuncuyu yılların sevilen çizgi karakteri Hugo’ya benzetti. “Buğra Gülsoy’un biri saçlarına el atsa keşke. Adam resmen Hugo’ya benzemiş.” ifadelerinin yer aldığı paylaşım kısa sürede dikkat çekti.

Tuzlu Kahve dizisinde yer alan Buğra Gülsoy'un saç stili Hugo karakterine benzetildi!

Gülsoy’un saçlarının Hugo karakterine benzetilmesi sosyal medyada da esprili yorumlara neden oldu. Özellikle oyuncunun dizideki görünümü üzerinden yapılan benzetme, kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekti.

Tuzlu Kahve dizisinde yer alan Buğra Gülsoy'un saç stili Hugo karakterine benzetildi!

SOSYAL MEDYADA BUĞRA GÜLSOY’UN SAÇLARINA YORUM YAĞDI!

Buğra Gülsoy’un saç stilinin Hugo karakterine benzetilmesinin ardından sosyal medya kullanıcıları da paylaşımın altına esprili yorumlar yaptı. Gülsoy’un özellikle saçlarının şekli üzerinden yapılan benzetme, kısa sürede dikkat çekerken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Tuzlu Kahve dizisinde yer alan Buğra Gülsoy'un saç stili Hugo karakterine benzetildi!

Ünlü oyuncunun yeni görünümü sosyal medyada konuşulurken, Hugo benzetmesi de kullanıcıların ilgisini çekti. Paylaşımın ardından Gülsoy’un saç stiline ilişkin farklı yorumlar yapılmaya devam etti.

Tuzlu Kahve dizisinde yer alan Buğra Gülsoy'un saç stili Hugo karakterine benzetildi!

BUĞRA GÜLSOY’UN TUZLU KAHVE DİZİSİNDEKİ TARZI DİKKAT ÇEKTİ!

Buğra Gülsoy, Tuzlu Kahve dizisinde Mehmet Aydınoğlu karakteriyle izleyici karşısına çıkıyor. Uzun yıllar yurt dışında yaşayan ve ardından Türkiye’ye dönen Mehmet’in hikâyesi dizinin dikkat çeken karakterleri arasında yer alırken, Gülsoy’un canlandırdığı karakter için tercih edilen görünüm de izleyicilerin ilgisini çekti.

Tuzlu Kahve dizisinde yer alan Buğra Gülsoy'un saç stili Hugo karakterine benzetildi!

Özellikle oyuncunun saç stili sosyal medyada gündem oldu. Gülsoy’un dizideki saçlarını gören bir kullanıcı, ünlü oyuncuyu yılların sevilen oyun karakteri Hugo’ya benzetti. Bu benzetme kısa sürede sosyal medyada eğlenceli paylaşımların yapılmasına neden oldu.

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ETİKETLER
#sosyal medya
#buğra gülsoy
#Tuzlu kahve
#Mehmet Aydınoğlu
#Hugo
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