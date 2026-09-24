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Mavi Kadin Diziler
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 00:48
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 00:48

Devrim Nas’ın Tuzlu Kahve paylaşımı kafaları karıştırdı! Doktorlar’ın Arslan’ı Tuzlu Kahve’ye mi konuk oluyor?

Bir döneme damga vuran Doktorlar dizisinde Arslan karakteriyle hafızalara kazınan Devrim Nas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu Devrim Nas, Tuzlu Kahve dizisine konuk mu oluyor? Paylaşımın ardından dizide hangi karakteri oynayacağı merak konusu oldu. Devrim Nas'ın sürpriz konuk olacağı iddiası sosyal medyada da ilgi gördü.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Devrim Nas’ın Tuzlu Kahve paylaşımı kafaları karıştırdı! Doktorlar’ın Arslan’ı Tuzlu Kahve’ye mi konuk oluyor?
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 00:48
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 00:48

Devrim Nas, yıllar sonra yeni bir dizi projesiyle yeniden gündeme geldi. dizisindeki Arslan karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dizisine konuk olacağını açıkladı. Ancak şu ana kadar yapım ekibinden veya oyuncudan karakter detaylarına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Devrim Nas'ın projedeki rolü ve hikâyeye etkisi, yeni bölümlerde netlik kazanacak gibi görünüyor.

DEVRİM NAS TUZLU KAHVE’YE Mİ KONUK OLUYOR?

Doktorlar dizisindeki Arslan karakteriyle hafızalarda yer eden Devrim Nas'ın, Tuzlu Kahve dizisine konuk oyuncu olarak katılacağı iddiası gündeme geldi. Ünlü oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa sürede dikkat çekerken hayranları arasında da çeşitli yorumlara neden oldu.

Devrim Nas’ın Tuzlu Kahve paylaşımı kafaları karıştırdı! Doktorlar’ın Arslan’ı Tuzlu Kahve’ye mi konuk oluyor?

Henüz yapım ekibinden ya da oyuncudan karakterine ilişkin resmi bir açıklama gelmese de kulislerde konuşulanlara göre Nas'ın hikâyeye estetik doktoru olarak dahil olabileceği öne sürülüyor. Resmi açıklama gelene kadar iddialar gündemdeki yerini korumaya devam edecek gibi görünüyor.

DEVRİM NAS ESTETİK DOKTORU ARSLAN OLARAK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Devrim Nas'ın, Tuzlu Kahve dizisine konuk olacağını duyurmasının ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. 

Devrim Nas’ın Tuzlu Kahve paylaşımı kafaları karıştırdı! Doktorlar’ın Arslan’ı Tuzlu Kahve’ye mi konuk oluyor?

Sosyal medyada konuşulanlara göre başarılı oyuncunun yeni projede bir estetik doktorunu oynayabileceği öne sürülüyor. Bu durum, yıllar önce doktor kimliğiyle izleyici karşısına çıkan Arslan karakterini hatırlattı.

Devrim Nas’ın Tuzlu Kahve paylaşımı kafaları karıştırdı! Doktorlar’ın Arslan’ı Tuzlu Kahve’ye mi konuk oluyor?

Bazı izleyiciler, Devrim Nas'ın adeta Arslan'ın farklı bir versiyonuyla ekranlara döneceğini iddia ederken, bazıları ise bunun tamamen harika olacağını öne sürüyor. Şu ana kadar yapım ekibinden veya oyuncudan karakterin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

DEVRİM NAS KİMDİR?

10 Ocak 1972 tarihinde 'da dünyaya gelen Devrim Nas, Türk tiyatro ve dizi oyuncularının önemli isimleri arasında yer alıyor. Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde lisans ve yüksek lisans yaparak tamamlayan Nas, kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. Tiyatro Ti ve Tiyatro Pera'nın kurucuları arasında bulunan sanatçı, uzun yıllardır Pera Güzel Sanatlar'da tiyatro eğitmenliği de yapıyor.

Devrim Nas’ın Tuzlu Kahve paylaşımı kafaları karıştırdı! Doktorlar’ın Arslan’ı Tuzlu Kahve’ye mi konuk oluyor?

Uluslararası tiyatro festivallerinde sahne alan ve çeşitli atölye çalışmalarına katılan Devrim Nas, televizyon izleyicisinin hafızasında özellikle Doktorlar dizisindeki Uzman Opr. Dr. Arslan İbrahimoğlu karakteriyle yer edindi. 

Devrim Nas’ın Tuzlu Kahve paylaşımı kafaları karıştırdı! Doktorlar’ın Arslan’ı Tuzlu Kahve’ye mi konuk oluyor?

Başarılı oyuncu ayrıca İkinci Bahar, Melekler Adası, Vatanım Sensin, Yeni Hayat, Yeşilçam, Kızılcık Şerbeti ve Yankı: İkinci Perde gibi yapımlarda da rol aldı.

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#İstanbul
#Devrim Nas
#doktorlar
#Tuzlu kahve
#Arslan
#Diziler
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