İnci Taneleri dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda vatani görevini yapmak için askere gitmişti. Askerden dönen ünlü isim sosyal medyasından yayınladığı askerlik hatıraları gündem oldu. Eski sevgili Hafsanur Sancaktutan, o paylaşımı önce beğenip sonra da beğenisini kaldırmasıyla dikkat çekti. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber sonrası dikkatler şimdilerde ikilide.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hafsanur Sancaktutan’ın Kubilay Aka hamlesi! Askerlik hatırasını beğendi, sosyal medyada gündem oldu Kubilay Aka'nın askerden döndükten sonra sosyal medyada eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan'ın askerlik anılarını beğenmesi ve ardından Selahattin Paşalı'yı takipten çıkarması magazin gündeminde yer aldı. Kubilay Aka, askerlik görevini tamamlayarak terhis oldu. Aka, sosyal medya hesabından askerlik hatıralarını paylaştı. Eski sevgili Hafsanur Sancaktutan, Aka'nın askerlik hatıralarını önce beğenip sonra beğenisini kaldırdı. Bu durum magazin gündemine bomba gibi düştü ve dikkat çekti. Kubilay Aka, askerden döndükten sonra arkadaşı Selahattin Paşalı'yı sosyal medyadan takipten çıkardı. Selahattin Paşalı'nın adı, Kubilay Aka'nın eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile anılıyordu.

HAFSANUR SANCAKTUTAN’IN KUBİLAY AKA HAMLESİ!

Magazin gündeminin yoğun ilgi ile takip ettiği isimlerden olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, son zamanlarda oldukça çok konuşuluyor. Özellikle de Hafsanur Sancaktutan’ın son günlerde oyuncu Selahattin Paşalı ile adı anılmasıyla oldukça dikkat çekmişti.

İnci Taneleri dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka, vatani görevini yerine getirmek için geçtiğimiz haftalarda askere gitmişti. Bedelli askerlik yapan Kubilay Aka, geçtiğimiz günlerde görevini tamamlayarak terhis oldu.

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan’ın Kubilay Aka hamlesi, magazin gündemine bomba gibi düştü. Askerlik görevini tamamlayan Kubilay Aka, kendi sosyal medyasından yayınladığı gönderilerle askerlik hatırası paylaşımı Hafsanur Sancaktutan tarafından beğenilmesiyle dikkat çekti.

ASKERLİK HATIRASINI BEĞENDİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Hafsanur Sancaktutan’ın Kubilay Aka’nın askerlik hatırasını beğenmesiyle sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Vatani görevini yerine getirmek üzere Bilecik’e giden Aka, geçtiğimiz gün görevini tamamlayarak terhis olduğunu duyurdu.

Sosyal medyasından askerlikte birlikte görev yaptığı arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşan Kubilay Aka, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Bu beğenilerin bir tanesi ise magazin gündemine damga vurdu.

Kubilay Aka’yla bir dönem sevgili olan Hafsanur Sancaktutan’ın askerlik fotoğraflarını beğenmesiyle sosyal medya da gündem oldu. Ayrıca Hafsanur Sancaktutan’ın paylaşımı beğenip ardından geri çekmesi de dikkatlerden kaçmadı. Sancaktutan’ın bu hamlesi dikkat çekerken, sosyal medyada farklı yorumlara da neden oldu.

Ayrıca Kubilay Aka’nın askerlikten terhis olmasının ardından arkadaşı Selahattin Paşalı’yı da sosyal medyadan takipten çıkması gündem oldu. Selahattin Paşalı’nın adı Kubilay Aka’nın eski sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’la anılmasıyla asker dönüşü eski rol arkadaşını sosyal medyadan sildi.