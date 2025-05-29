Hailey Bieber'ın markası rekor fiyata satıldı

Justin bieber ile evliliği ile çok konuşulan Hailey Bieber, bu kez iş dünyasındaki başarısıyla gündeme geldi. Hailey Bieber, kendi kurduğu kozmetik markasını 1 milyar dolara sattı.

Bir süredir eşi Justin Bieber ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü model Hailey Bieber, bu kez iş dünyasındaki başarısıyla gündem oldu. Bieber’ın kurucusu olduğu makyaj ve cilt bakım markasını, 1 milyar dolarlık (Yaklaşık 39 milyar lira) bir anlaşmayla satıldı.

HAILEY BIBER'IN MARKASI SATILDI

Hailey Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Şirketler; çarşamba günü ortak bir açıklamayla, güzellik markamı 1 milyar dolara satın alınması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu" ifadelerini kullandı.

Hailey Bieber, 2022 yılında kurduğu markayı sosyal medya hesabından yayınladığı videolar sayesinde kısa sürede geniş kitlelere duyurdu. Model, satış sonrası verdiği röportajda ise şu sözleri dile getirdi; "Kurucuları destekliyorlar, onların vizyonunu ileriye taşımak istiyorlar ve arkalarında duruyorlar. Şu anki durumumuz bu ve ben bir sonraki adıma geçmeye hazırım." dedi.