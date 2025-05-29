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 | Dilek Ulusan

Hailey Bieber'ın markası rekor fiyata satıldı

Justin bieber ile evliliği ile çok konuşulan Hailey Bieber, bu kez iş dünyasındaki başarısıyla gündeme geldi. Hailey Bieber, kendi kurduğu kozmetik markasını 1 milyar dolara sattı.

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Hailey Bieber'ın markası rekor fiyata satıldı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 10:25

Bir süredir eşi Justin Bieber ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen ünlü model Hailey Bieber, bu kez iş dünyasındaki başarısıyla gündem oldu. Bieber’ın kurucusu olduğu makyaj ve cilt bakım markasını, 1 milyar dolarlık (Yaklaşık 39 milyar lira) bir anlaşmayla satıldı.

HAILEY BIBER'IN MARKASI SATILDI

Hailey Bieber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Şirketler; çarşamba günü ortak bir açıklamayla, güzellik markamı 1 milyar dolara satın alınması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu" ifadelerini kullandı.

Hailey Bieber'ın markası rekor fiyata satıldı

Hailey Bieber, 2022 yılında kurduğu markayı sosyal medya hesabından yayınladığı videolar sayesinde kısa sürede geniş kitlelere duyurdu. Model, satış sonrası verdiği röportajda ise şu sözleri dile getirdi; "Kurucuları destekliyorlar, onların vizyonunu ileriye taşımak istiyorlar ve arkalarında duruyorlar. Şu anki durumumuz bu ve ben bir sonraki adıma geçmeye hazırım." dedi.

Hailey Bieber'ın markası rekor fiyata satıldı
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Sıkça Sorulan Sorular

HAILEY BIEBER'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?
22 Kasım 1996 doğumlu Hailey Bieber, 2018 yılında Justin Bieber ile evlendi. 9 Mayıs 2024'te Hailey'nin çiftin ilk çocuğuna hamile olduğu duyuruldu.
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