Hakan Peker'i bıktıran soru! "Ben böyleyim"

24 Aralık 2024 10:25 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:27

Ünlü şarkıcı Hakan Peker, Cihangir sokaklarında görüntülendi. Muhabirlerin sorularına cevap veren Hakan Peker, sitemde bulundu. Botoks sorusuna sinirlenen Hakan Peker, "63 yaşıma geldim hala konuşuluyor" dedi.

Karam şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Hakan Peker​, son röportajıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yıllardır kendisine yöneltilen botoks sorularına cevap veren Hakan Peker, "Ben böyleyim genç gösteriyorum" dedi.

HAKAN PEKER'İ BEZDİREN SORU

63 yaşında olan Hakan Peker, genç görüntüsüyle yıllardır konuşulan sanatçılardan biri. Yaşına rağmen oldukça sağlıklı görünen Hakan Peker, sürekli maruz kaldığı botoks sorularına sitem etti.

Şarkıcı Hakan Peker, "63 yaşında olmanıza rağmen yüzünüzde kırışıklık yok. Botoks yaptırıyor musunuz?" sorusuna sitem ederek, "Hayır hiçbir şey yaptırmıyorum. Genetik, yıllardır merak ediliyor ben o zaman son noktayı koyayım. Bir daha sorulmasın. Yıllardır hep sorulur. 40 yaşındayken de soruluyor merak ediliyordu. 63 yaşına geldim hala konuşuluyor. Ben böyleyim genç gösteriyorum. Yüzümü gerdirme gibi bir işlem hiç yaptırmadım ihtiyacım da yok. Meraklarını gidermişimdir inşallah" dedi.