Hakan Yılmaz'ın babası vefat etti! Acı haberi sette aldı

03 Ağustos 2024 15:50 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 16:05

54 yaşındaki Hakan Yılmaz'ın babası Necdet Yılmaz hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Hakan Yılmaz, acı haberi film seti sırasında aldı.

HAKAN YILMAZ'IN BABASI VEFAT ETTİ!

Rize asıllı Hakan Yılmaz, hafızalara ilk kez Ayrılsak da Beraberiz dizisindeki Teoman karakteriyle yerleşti.

Ardından Sıdıka, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe gibi efsane dizilerde başrol oynayan Yılmaz, sunuculuğuyla da hayran bıraktırdı.

Son olarak Kendi Düşen Ağlamaz dizisinde rol alan Yılmaz, Bodrum'da yaşayan babası Necdet Yılmaz'ı kaybetti.

Çoklu organ yetmezliğinden dolayı hayatını kaybeden baba Yılmaz'ın acı haberini sette alan oyuncu fenalaştı.

Ekip ve oyuncu arkadaşlarının müdahale ettiği Yılmaz, eşi Elif Yılmaz ile Bodrum'a gitmek üzere yola çıktı. Cenaze Bodrum'da yapılacak.

HAKAN YILMAZ KİMDİR?

6 Aralık 1969, Rize’de dünyaya gelen Hakan Yılmaz, ilk sahne deneyimini ilkokulda yaşadı. Lise Yıllarına geldiğinde ise modern dans dersi alan Yılmaz, Güzel Sanatlar bölümünü kazanamayınca hayal kırıklığına uğradı.

Amatör olarak oyunculuğa devam ettiği yıllarda askere döndü ve hayatı değişti. Körfez Savaşlarına şahit olan oyuncu, ilk çıkışını ve başarısını Ayrılsak da Beraberiz'le yakaladı.