Hakkı Bulut Ferdi Tayfur'un büyük pişmanlığını açıkladı! 'Bunun azabını yaşıyorum'

03 Ocak 2025 00:02 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 00:06

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şeker hastalığı bulunan Tayfur'un ardından sanat ve siyaset dünyası başsağlığı mesajları yayımladı. Yol arkadaşı Hakkı Bulut, Tayfur'un ölümünün ardından Ferdi Tayfur'un büyük pişmanlığını açıkladı. Bulut, Tayfur'un, "Bunun azabını yaşıyorum" dediği olayı anlattı. İşte Ferdi Tayfur'un o pişmanlığı…

Arabesk müziği sanatçısı Ferdi Tayfur, Antalya​'da hayatını kaybetti. 15 Aralık 2024 günü evinde yüksek tansiyon problemi nedeniyle hastaneye kaldırılan Tayfur, burada hayata gözlerini yumdu.

HAKKI BULUT FERDİ TAYFUR​ HAKKINDA BİLİNMEYENİ AÇIKLADI!

Sanat ve siyaset camiasının önde gelen isimlerinden peş peşe başsağlığı mesajları yayımlanırken, Ferdi Tayfur'un yol arkadaşı Hakkı Bulut'tan dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

FERDİ TAYFUR'UN EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI NEYDİ?

Ferdi Tayfur'u yakından tanıyan ve arabesk müziğin önemli ismi Hakkı Bulut, TGRT Haber'de Bugünden Yarına programına konuk oldu. Bir cenazede yan yana geldiklerini ve Tayfur ile konuştuklarını anlatan Bulut, müteahhitlik işinden dolayı Tayfur'un pişmanlık duyduğunu söyledi.

Tayfur'un TGRT Haber'e özel yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bizim için üzüntülü bir gece oldu. Müzik dünyasının sevdiği bir sanatçıyı kaybettik. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına Allah sabır versin. İlk yıllarda çok zamanlara beraberdik. Adana başlayan bir serüvenimiz vardı. Adana'dan İstanbul'a beraber geldik. Yıllar içerisinde çeşitli konserlerde bir araya geldik. Hayat belli bir yerde 'dur' diyor. Dünya bir sahnedir ve zamanı gelince o sahneden ineriz. Kaderimiz budur. Kimi çok mutlu olur kimi de az mutlu olur. Sanat dünyamız çok büyük bir ismini kaybetti.

'ONUN AZABINI YAŞIYORUM'

Ben daha önce sağlık sorunu yaşadığında oğluna doktorlar tavsiye etmiştim. Bir toplantıda bir araya gelmiştik. Orada sohbet etmiştik. Orada başka bir yakınması vardı. Bana 'Hakkı ben müteahhitlik işine girdim. Yaptığım daireleri maalesef çalıştığım insan üzerine geçirdi. Onun azabını yaşıyorum' dedi. Ben de kendimce durumu yorumladım.

'SANATÇILAR HAYATTAYKEN DEĞERİNİ BİLMELİYİZ'