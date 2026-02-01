Menü Kapat
TGRT Haber
 Murat Makas

Hakkında yakalama kararı çıkarılan YouTuber Enes Batur'dan açıklama

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla dün (31 Ocak 2026) birçok ünlü isme operasyon düzenlendi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan YouTuber Enes Batur'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan YouTuber Enes Batur'dan açıklama
ve , Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin gibi popüler isimlerin aralarında bulunduğu birçok ünlü isme gerçekleştirildi.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan YouTuber Enes Batur'dan açıklama

ÜNLÜ İSİMLERE OPERASYON

Gözaltıların yanı sıra hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlülerin isimleri belli olmuştu. Era7capone mahlaslıyla bilinen rapçi Eray Durmuş, Enes Batur, Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı, Ecenaz Üçer, Çağrı Taner ve Yaren Alaca gibi isimlere yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan YouTuber Enes Batur'dan açıklama

YouTuber Enes Batur (tam adıyla Enes Batur Sungurtekin) ise konuyla ilgili açıklama yaptı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan YouTuber Enes Batur'dan açıklama

ENES BATUR'DAN AÇIKLAMA

Enes Batur, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda, bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan bir soruşturmaya ilişkin haberler nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.

Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, içeriğiyle ilgili net bilgi sahibi değilim.

Halihazırda önceden planlanmış, söz konusu soruşturma ile hiçbir ilgisi bulunmayan tamamen yasal sosyal medyaya içerik üretmek için bir dizi video çekimi için 25 gündür yurt dışında bulunmaktayım. Bu süreç sonunda, planlandığı şekilde ülkeme dönüş yapacağım. Hukuki çerçevede yanıt vermeye ve gerekli iş birliğini göstermeye hazırım.

Soruşturmanın gizliliği gereği, bu aşamada daha fazla detay paylaşmam mümkün değildir. Kamuoyundan, yanıltıcı, spekülatif ve doğrulanmamış bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan YouTuber Enes Batur'dan açıklama
