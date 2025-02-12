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 | Dilek Ulusan

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu Ayşe Barım soruşturmasında ifade verdi!

Gezi Parkı protestolarının planlayıcılarından olma suçlamasıyla tutuklanan ünlü menajer Ayşe Barım soruşturmasında Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu da ifadeye çağrılmıştı. Haklarında 'Yalan tanıklık' suçlamasıyla soruşturma başlatılan Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu ifade verdi.

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Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu Ayşe Barım soruşturmasında ifade verdi!
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 14:14
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 14:32

Menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmada, haklarında 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılan ünlü oyuncular Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu ifade verdi. halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na, Gezi Parkı'nda çekilen fotoğrafları ve Memet Ali Alabora soruldu.

HALİT ERGENÇ İLE RIZA KOCAOĞLU İFADE VERDİ

Menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme' suçundan tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 'Tanık" olarak veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na 'yalan tanıklık' suçundan soruşturma başlatılmıştı. Rıza Kocaoğlu ile Halit Ergenç, bu kez savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ergenç ile Kocaoğlu’na Gezi Parkı fotoğrafları, Memet Ali Alabora ile ilişkileri ve Alabora ile Barım arasında geçen “bildiri” diyaloğuna ilişkin sorular soruldu.

Avukatıyla birlikte ifade veren Halit Ergenç, Memet Ali Alabora ile tanışıklığının konservatuvar yıllarına dayandığını belirterek; "Ben 1989 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Opera Bölümü’nde eğitim görmeye başladım. İstanbul’da bilinen iki büyük konservatuvar vardı. Bunlardan birisi; İstanbul Üniversitesi, bir tanesi de Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvarıdır. Öğrenciler, birbirlerini karşı konservatuvar olarak bilirler. Bunlardan bir tanesi Beşiktaş, bir tanesi de Kadıköy’dedir. Memet Ali Alabora’yı da karşı konservatuvarda okuması sebebiyle tanırım. Hangi tarihlerde orada olduğunu bilmiyorum. Memet Ali Alabora ile konservatuvar sırasında ve sonrasında hiçbir zaman yakın arkadaşlık, tabiri caizce arkadaşlık ve ahbaplık yapmadık. Buraya kadar ne şekilde tanıdığımı bahsetmek istedim.

"İNGİLTERE'DE YAŞARKEN BİLE MEMET ALİ ALABORA İLE GÖRÜŞMEDİM"

Bir süre İngiltere'de yaşayan Halit Ergenç, o dönemde dahi Memet Ali Alabora ile hiç görüşmediğini belirterek, "Sanatçıların birçoğu buraya üyedir. Sendika; sanatçıların yönetmelik, tüzük gibi haklarını korumak için kurulmuştur. Bu hususta da bir ya da iki kez tarihini tam hatırlamamakla birlikte sendikaya gittiğimi biliyorum. Bu dönemde Oyuncular Sendikası başkanı Memet Ali Alabora idi. Ayrıca işle alakalı bir galada veya toplantıda karşılaştığımız olurdu. Ancak planlı bir görüşmemiz olmamıştır. Ben 2021 ve 2024 döneminde İngiltere’de yaşadım. Burada dâhi kendisiyle herhangi bir dönem görüşmem olmadı. Memet Ali Alabora’yı kısacası Gezi Parkı’ndan sonra hiç görmedim ve irtibatım da hiçbir şekilde telefonla dâhi olmadı. Gezi Parkı döneminde farklı bir telefon numarası kullanırdım. O numara içeriklerine bakıldığında belki kendisiyle görüşmem olmuş olabilir. Bunun da sebebi tamamen kendisinin sendika başkanı olması sebebiyledir. Ailece detaylı bir görüşmemiz hiç olmamıştır" ifadelerini kullandı.

MEMET ALİ ALABORA İLE KARESİ SORULDU

Gezi Parkı’nda Memet Ali Alabora aynı karede yer alan Halit Ergenç; "Aynı fotoğrafta bulunmamın sebebi ise biz o gün hatırladığım kadarıyla Cihangir’deyken Gezi Parkı’nın halka açıldığı şeklinde bilgisi gelmesiyle bütün Oyuncular Sendikası’na bağlı oyuncularla birlikte Gezi Parkı’na doğru yürümeye başladık. Bizimle birlikte oyuncu olmayan bir çok kişi de fotoğrafa bakıldığında oradadır. Fotoğrafta görüldüğü üzere bizim önümüzde birçok kalabalık var. Ben fotoğrafta iki yanımda bulunan biri kadın ve diğeri erkek olan şahısları da tanımıyorum. Memet Ali Alabora Oyuncular Sendikası başkanı olması sebebiyle orada bulunurdu. Bu sebeple orada öyle bir fotoğraf ortaya çıkmıştır. Hatırladığım kadarıyla o fotoğrafta arka taraftan ön tarafa doğru hatırlamadığım bir kişi tarafından çekildiğimi hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

"GİTME SEBEBİM SADECE AĞAÇLARIN KESİLMEMESİDİR"

Ayşe Barım ile Memet Ali Alabora arasında geçen bildiri diyaloğuna ilişkin bir bilgisi olup olmadığı sorulan Halit Ergenç; "O dönem Sanatçılar Sendikası’ndan bana hiçbir bildiri haberi geldiğini hatırlamıyorum. Memet Ali Alabora’nın O dönemlerde Gezi Parkı’nda ana aktör olarak yer aldığına dair hiçbir zaman hiçbir bilgim olmamıştır. Kendisini Sanatçı ve Oyuncular Sendikası Başkanı olarak tanırım. O dönem ve şu anki telefon görüşmelerinin incelenmesine rızam vardır. O dönem çıkması muhtemelen telefon görüşmeleri de yalnızca sendika başkanı olması ve iş gereği olmuştur" diye konuştu.

"NUMARASI BİLE BEN DE YOKTUR"

Memet Ali Alabora’yı hem bir oyuncu hem de Gezi Parkı döneminde Oyuncular Sendikası başkanı olduğu için tanıdığını anlatan Rıza Kocaoğlu ise “Memet Ali Alabora’nın numarası bende yoktur, bir irtibatımız olduğunu da hatırlamıyorum” dedi.

Gezi Parkı'nda yer aldığı kare hakkında da konulan Memet Ali Alabora, "Bu fotoğraftaki kalabalığın içerisinde bulunan kişi benim, Halit Ergenç’in arkasında bulunuyorum. Memet Ali Alabora’yı O dönem oyuncular Sendikası başkanı diye hatırlıyorum. Ben de bu sendikaya üyeyim. Telif haklarımız olduğu için sendikaya üye oldum fakat sendika kapsamında Memet Ali Alabora ile hiçbir görüşmem olmadı. Ben Gezi Parkı’na çok yakın Cihangir Caddesi’nde oturuyordum. O dönem Gezi Parkı’na gittiğimde sanatçı arkadaşlarımı gördüm. Ben de yanlarına gittim ve hep beraber burada bulunduk. Bana gösterdiğiniz Memet Ali Alabora, Halit Ergenç ve daha bir çok oyuncunun bulunduğu fotoğrafta bulunma sebebim sanatçı arkadaşlarımla bir arada olmamdan kaynaklıdır. Burada bulunmamın Memet Ali Alabora ile bir ilgisi yoktur. Hatırladığım kadarıyla gösterdiğiniz fotoğrafta Gezi Parkı’nın devlet tarafından halka açıldığı bilgisi gelmesi üzerine parka doğru giderken çekilmiştir. Bana o dönem Oyuncular Sendikası’ndan herhangi bir bildiri gelmedi" şeklinde konuştu.


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Sıkça Sorulan Sorular

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?
Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği ve Osman Kavala gibi isimlerle iletişimde olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklandı.
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