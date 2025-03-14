Menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde Savcılığa ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla 4’er yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Ergenç ve Kocaoğlu’nun yargılanmasına 9 Mayıs tarihinde İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ‘tanık’ sıfatıyla ifade vermişti. Ergenç ve Kocaoğlu’nun yalan tanıklık yaptığı iddiasıyla 2’şer yıldan 4’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

8 MAYIS'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Konuya ilişkin Ergenç ve Kocaoğlu’nun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Şüphelilerin yargılanmasına 9 Mayıs tarihinde İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, ifadelerinde gezi parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile hiç bir şekilde irtibatlarının bulunmadıklarını yalnızca sanat camiası kapsamında sektörden birbirlerini tanıdıklarını söyledikleri ancak şüpheliler hakkında gezi parkı olaylarına yönelik 2013 yılı itibari ile alınan HTS-Baz sinyal bilgisi incelemesi raporunda şüpheli Halit Ergenç ile gezi parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora arasında 12 kez iletişim tespiti bulunduğu, aralarındaki iletişimin gezi parkı döneminde özellikle yoğunlaştığının görüldüğü kaydedildi. Gezi parkı eylemlerinin yoğunlaşmaya başladığı dönemde iletişim kaydının bulunduğu belirtildi İddianamede, şüpheli Rıza Kocaoğlu'nun ise Alabora ile gezi parkı eylemlerinin yoğunlaşmaya başladığı 2013’de görüşmelerinin bulunduğu, ilgili tarihte gezi parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora tarafından şüpheli Rıza Kocaoğlu'nun 06:49 saatinde arandığı şeklinde iletişim kaydının bulunduğu aktarıldı.