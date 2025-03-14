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 | Dilek Ulusan

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

Menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde Savcılığa ifade veren Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun yalan tanıklık yaptıkları iddiasıyla 4’er yıla kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Ergenç ve Kocaoğlu’nun yargılanmasına 9 Mayıs tarihinde İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 15:31

Menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ‘tanık’ sıfatıyla ifade vermişti. Ergenç ve Kocaoğlu’nun yalan tanıklık yaptığı iddiasıyla 2’şer yıldan 4’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu

8 MAYIS'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Konuya ilişkin Ergenç ve Kocaoğlu’nun hakim karşısına çıkacakları tarih belli oldu. Şüphelilerin yargılanmasına 9 Mayıs tarihinde İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na yalan tanıklıktan dava: 4 yıla kadar hapisleri isteniyor | TGRT Haber

Hazırlanan iddianamede, şüpheliler Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun, ifadelerinde gezi parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile hiç bir şekilde irtibatlarının bulunmadıklarını yalnızca sanat camiası kapsamında sektörden birbirlerini tanıdıklarını söyledikleri ancak şüpheliler hakkında gezi parkı olaylarına yönelik 2013 yılı itibari ile alınan HTS-Baz sinyal bilgisi incelemesi raporunda şüpheli Halit Ergenç ile gezi parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora arasında 12 kez iletişim tespiti bulunduğu, aralarındaki iletişimin gezi parkı döneminde özellikle yoğunlaştığının görüldüğü kaydedildi. Gezi parkı eylemlerinin yoğunlaşmaya başladığı dönemde iletişim kaydının bulunduğu belirtildi İddianamede, şüpheli Rıza Kocaoğlu'nun ise Alabora ile gezi parkı eylemlerinin yoğunlaşmaya başladığı 2013’de görüşmelerinin bulunduğu, ilgili tarihte gezi parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora tarafından şüpheli Rıza Kocaoğlu'nun 06:49 saatinde arandığı şeklinde iletişim kaydının bulunduğu aktarıldı.

Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu Ayşe Barım soruşturmasında ifade verdi! | TGRT Haber
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AYŞE BARIM KİMDİR?
Ayşe Barım, İletişim danışmanlığında uzmanlaşan ajans, TV, sinema projeleri, PR ve tanıtım hizmetleri sunuyor. Ortaokul ve liseyi English Highschool for Girls’te okuyan Barım, Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
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