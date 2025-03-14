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 | Dilek Ulusan

Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek'in vefatı sonrası ilk paylaşımını yaptı! Sözleri yürek dağladı

Yaşar İpek kardeşi Işık İpek'in vefatı sonrası ilk paylaşımını yaptı. Uzun süre sessizliğini koruyan Yaşar İpek, "Bir değil binim gitti , Dünyam her şeyim kelimelere sığdıramadığım, Rabbime şükürler olsun senin gibi bir kardeş verdi" dedi.

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Yaşar İpek, kardeşi Işık İpek'in vefatı sonrası ilk paylaşımını yaptı! Sözleri yürek dağladı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 14:35

Gazeteci Işık İpek, 26 Aralık'ta evinde ölü olarak bulunmuştu. 42 yaşında hayatını kaybeden Işık İpek'in ölümü kardeşleri Eylem İpek ve Yaşar İpek başta olmak üzere sevenlerini büyük üzüntüye sokmuştu. Kardeşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Yaşar İpek, aylar sonra ilk paylaşımını yaptı.

YAŞAR İPEK'İN SÖZLERİ YÜREKLERİ DAĞLADI

Sensiz 80 gün!!! Bir değil binim gitti , Dünyam her şeyim kelimelere sığdıramadığım, Rabbime şükürler olsun senin gibi bir kardeş verdi, milyar kere geri gelsem Allah’tan seni isterim, doyamadım sana ışığım Rabbim seni cennetiyle müjdelesin, Allah dostlarıyla beraber eylesin er geç buluşacağız özleminle hasretinle yaşamaya çalışacağım ağladığım için çok kızıyorsun biliyorum, elimde değil abim kavuşana kadar bunu da sen idare edeceksin şuan en sevdiğin yerdeyim (kâbe)biliyorum sen de buradasın seni çok çok çok seviyorum abim canım herşeyim. Talha ışık ipek" dedi.

KARDEŞİNİN VEFATI SONRASI MÜZİĞİ BIRAKTI

Büyük bir kayıp yaşayan Yaşar İpek, kardeşinin vefatının ardından müzik kariyerini sonlandırmıştı. Daha önce kardeşiyle Umre'ye giden Yaşar İpek, şarkıcılığı bırakarak Mekke ve Medine'ye seyahat düzenleyen bir turizm şirketi kurmuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

IŞIK İPEK KİMDİR?
42 yaşında evinde hayatını kaybeden Işık ipek, Acun Ilıcalı'nın ekip arkadaşı olan Işık İpek TV8 Magazin, GazeteMagazin olarak birçok haberde imzası vardır.
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