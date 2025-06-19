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 | Dilek Ulusan

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun ‘yalan tanıklık’ davasında gerekçeli karar

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'nun, menajer Ayşe Barım’ın ‘Gezi Parkı’ soruşturması çerçevesinde 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla hapis cezasına çarptırıldıkları davada gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında, Ergenç ve Kocaoğlu’nun sözlerinin dosya arasındaki delillerle çeliştiğini belirterek, ‘’Sanıkların maddi gerçeği saklamış olmasının yeterli olduğu kabul edilmelidir’’ ifadelerine yer verdi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 10:57

Oyuncu Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’nun, menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği öne sürüldüğü soruşturması çerçevesinde ’yalan tanıklık’ yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları dava Mayıs ayında karara bağlanmıştı. Mahkeme, Halit Ergenç’i ‘yalan tanıklık’ suçundan duruşmada saygılı bir tutum sergilemesini de dikkate alarak 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına, Rıza Kocaoğlu’nu ise aynı suçtan saygılı bir tutum sergilemesini göz önüne alınarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı ve her ikisi için de bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.

HALİT ERGENÇ İLE RIZA KOCAOĞLU DAVASINDA GEREKÇELİ KARAR

Söz konusu davada İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi’nce gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme gerekçeli kararında, Barım soruşturmasında ifade veren Ergenç ve Kocaoğlu’nun sarf ettikleri sözler ile dosya arasındaki delillerin çeliştiğini, Ergenç ve Kocaoğlu’nun ‘tanık’ sıfatıyla verdikleri ifadelerinde Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile hiçbir şekilde irtibatlarının bulunmadığını ve yalnızca sanat camiası kapsamında sektörden birbirlerini tanıdıklarını söylediklerini ancak HTS kayıtlarında tarafların iletişim tespitlerinin bulunduğu aktarıldı.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun ‘yalan tanıklık’ davasında gerekçeli karar

Açıklanan kararda, Ergenç ve Kocaoğlu ile Alabora arasındaki iletişimin Gezi Parkı döneminde özellikle yoğunlaştığının açıkça görüldüğü, Gezi Parkı’nda kitlesel olarak eylemlerin yoğunlaştığı tarihte bir araya gelerek kol kola yürüyüş yaptıklarının tespit edildiği ancak ‘tanık’ sıfatıyla alınan ifadelerinde Alabora ile herhangi bir samimiyetlerinin bulunmadığını ve o dönemde herhangi bir irtibatlarının bulunmadığını söyledikleri belirtildi. Kararda, ‘’Görgü tanığı olan sanıkların anlatımlarının Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturmaya herhangi bir etkisinin bulunmadığı, dinlenen tanık anlatımlarıyla karşılaştırılmasının suçun oluşması açısından herhangi bir öneminin bulunmadığı, suçun oluşması için tanık anlatımlarının hükme dayanak yapılmasının zorunlu olmadığı, sanıkların maddi gerçeği saklamış olmasının yeterli olduğu kabul edilmelidir’’ denildi.

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun ‘yalan tanıklık’ davasında gerekçeli karar
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