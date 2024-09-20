Haluk Bilginer ödüle doymuyor! İkinci defa aday gösterildi

20 Eylül 2024 01:18 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 01:19

Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülü kazanan Haluk Bilginer yine aday gösterildi. Dizinin ikinci sezonundaki rolüyle de çıtayı yükselten Bilginer ikinci kez aday olduğu kategorinin favori ismi olarak konuşuluyor.

Duayen tiyatrocu ve oyuncu Haluk Bilginer​, Şahsiyet'in ikinci sezonundaki rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde bir kez daha aday gösterildi. 2019 yılında Şahsiyet dizisinin birinci sezonundaki Agâh Beyoğlu karakteriyle ödül alan Haluk Bilginer yeniden 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde yarışacak. ŞAHSİYET DİZİSİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisi çocuk istismarını konu edinmesi ve çarpıcı olay kurgusuyla büyük ses getirmişti. Haluk Bilginer, alzheimer teşhisi alan eski adliye memuru Agah Beyoğlu'nun geçmişte yaşanan olayları ortaya çıkarmaya karar vermesiyle yaşadıklarını canlandırıyordu. İlgili Haberler Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'ten cenaze açıklaması! Meriç Aral ve Serkan Keskin çifti muradına erdi! 3 kez nikahı ertelemişlerdi, gözyaşları sel oldu