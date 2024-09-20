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Haluk Bilginer ödüle doymuyor! İkinci defa aday gösterildi

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
20 Eylül 2024 01:18 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 01:19
Haluk Bilginer ödüle doymuyor! İkinci defa aday gösterildi

Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülü kazanan Haluk Bilginer yine aday gösterildi. Dizinin ikinci sezonundaki rolüyle de çıtayı yükselten Bilginer ikinci kez aday olduğu kategorinin favori ismi olarak konuşuluyor.

Duayen tiyatrocu ve oyuncu Haluk Bilginer​, Şahsiyet'in ikinci sezonundaki rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde bir kez daha aday gösterildi. 2019 yılında Şahsiyet dizisinin birinci sezonundaki Agâh Beyoğlu karakteriyle ödül alan Haluk Bilginer yeniden  'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde yarışacak.

Haluk Bilginer ödüle doymuyor! İkinci defa aday gösterildi - 1. Resim

ŞAHSİYET DİZİSİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisi çocuk istismarını konu edinmesi ve çarpıcı olay kurgusuyla büyük ses getirmişti. Haluk Bilginer, alzheimer teşhisi alan eski adliye memuru Agah Beyoğlu'nun geçmişte yaşanan olayları ortaya çıkarmaya karar vermesiyle yaşadıklarını canlandırıyordu.

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Kaynak: tgrthaber.com
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