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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 12:11

Haluk Bilginer'in eski Türk Sineması açıklaması yeniden gündem oldu! Sosyal medyada hızla büyüdü

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in yıllar önce Türk Sineması hakkında söylediği sözler yeniden gündemde yerini aldı. Aynı zamanda 'Türkiyeli' tanımlaması üzerinden eleştirilerin hedefi olan Haluk Bilginer'in "İngiliz, Fransız, Rus sineması" ifadelerini kullandığının iddia edilmesi de açıklamaları arasında çelişki olduğu yorumlarını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Haluk Bilginer'in eski Türk Sineması açıklaması yeniden gündem oldu! Sosyal medyada hızla büyüdü
KAYNAK:
haberler.com
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 12:11

Başarılı oyunculuk kariyeriyle Türk dizi ve sinema dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan , geçmişteki bir röportajıyla yeniden gündemde yerini aldı. Yıllar önce yaptığı açıklamalarda '' tanımlamasına karşı çıkarak 'Türkiye sineması' ifadesinin kullanılması gerektiğini öneren usta oyuncunun, Türk Sineması hakkında söylediği sözler yeniden dikkatleri üzerine çekti. Haluk Bilginer'in farklı ülkelerin sinemalarını anlatırken kullandığı "İngiliz, Fransız, Rus sineması" ifadeleri de tartışmanın bir parçasını oluşturdu. Usta oyuncunun yıllar önce söylediği sözler bugün hem magazin gündeminde hem de sosyal medyada hızla büyüyerek tartışmalara neden oldu.

"TÜRK SİNEMASI BANA DOĞRU GELMİYOR" DEMİŞTİ!

Türk tiyatro, dizi ve sinemasının usta isimleri arasında yer alan Haluk Bilginer'in yıllar önce yaptığı bir açıklama şimdilerde yeniden gündeme geldi. Geçmişte yaptığı bir açıklamada sinema sektörünün adlandırılmasına ilişkin görüşlerini dile getiren Bilginer, "Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor" şeklinde konuşmuştu.

Haluk Bilginer'in eski Türk Sineması açıklaması yeniden gündem oldu! Sosyal medyada hızla büyüdü

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve zaman zaman yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Haluk Bilginer, geçmişteki bir röportajıyla adından söz ettirdi. Yıllar önce yaptığı açıklamalarda 'Türk sineması' tanımlamasına karşı çıkarak 'Türkiye sineması' ifadesinin kullanılması gerektiğini öneren usta oyuncunun bu sözleri, Türkiye'deki sinema sektörünün hangi ifadeyle tanımlanması gerektiğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirmişti.

Haluk Bilginer'in eski Türk Sineması açıklaması yeniden gündem oldu! Sosyal medyada hızla büyüdü

Haluk Bilginer'in Türk Sineması hakkında söylediği sözler yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Türk dizi ve sinema dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alan usta oyuncu geçmişteki çarpıcı açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Bilginer'in farklı ülkelerin sinemalarını anlatırken kullandığı "İngiliz, Fransız, Rus sineması" ifadeleri de tartışmanın bir parçasını oluşturdu.

Haluk Bilginer'in eski Türk Sineması açıklaması yeniden gündem oldu! Sosyal medyada hızla büyüdü

DİĞER ÜLKELERİN SİNEMASINI ANLATIRKEN FARKLI KELİME KULLANDI!

Yıllar önce Türk sineması hakkında söyledikleri bugün yeniden gündeme gelen Haluk Bilginer, farklı ülkelerin sinemalarından bahsederken "İngiliz, Fransız, Rus sineması" ifadelerini kullandı. Bilginer'in eski açıklamalarının yeniden gündeme gelmesinin ardından başka bir konuşmasında farklı ülkelerin sinemalarından bahsederken "İngiliz, Fransız, Rus sineması" ifadelerini kullanması çeşitli eleştirileri beraberinde getirdi.

Haluk Bilginer'in eski Türk Sineması açıklaması yeniden gündem oldu! Sosyal medyada hızla büyüdü

Geçmişte 'Türk sineması' tanımlamasına karşı çıkarak 'Türkiye sineması' ifadesini kullanan Haluk Bilginer'in, Türkiye söz konusu olduğunda "Türk sineması" tanımlamasını uygun görmemesi ve diğer ülkeler için ulusal kimliği esas alan ifadeler kullanması, açıklamaları arasında tutarsızlık olduğu yönünde eleştirileri beraberinde getirdi.

TÜRK SİNEMASI AÇIKLAMASI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU!

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in 'Türk sineması' hakkında geçmişte yaptığı açıklamalar hem magazin dünyasında hem de sosyal medyada geniş yankı bulurken,  Bilginer'in 10 Ağustos 2009 tarihli bir röportajında "Türk sineması" ifadesini kullandığı da dikkatlerden kaçmadı. Başarılı oyuncunun 2009 yılında kullandığı "Türk sineması" ile daha sonra gündeme gelen "Türkiye sineması" yaklaşımı arasındaki farklılık, tartışmanın bir başka boyutunu da gündeme taşıdı. 

 

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#Haluk Bilginer
#Türk sineması
#Fransız sineması
#İngiliz Sineması
#Türkiye Sineması
#Magazin
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