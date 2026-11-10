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Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:00

Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor

COP31 Türkiye zirvesi için harekete geçen birçok ünlü isim, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak eylemi desteklemişti. Antalya'da gerçekleşen COP31'e ünlü isimler akın etti. Büyük bir heyecanla beklenen etkinliğe Ozan Akbaba, Sinem Ünsal ve Akın Akınözü gibi isimler katıldı. Türkiye'nin dünya ülkelerine ev sahipliği yaptığı etkinlik kısa sürede büyük ilgi gördü. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 10:00

Gezegen için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirilen , Türkiye'nin ev sahipliğinde 'da başladı. İklim için farkındalık ve harekete geçme çağrısının ilk gününe ünlü isimler akın etti. Antalya'da Türkiye'nin en büyük açık hava sahnesinde gerçekleşen COP31, iklim eyleminin önemine dikkat çekiyor. Ünlü isimlerin anlamlı çağrılarıyla hayata geçirilen etkinliğe 196 ülke katılıyor. COP31 Türkiye zirvesi için harekete geçen birçok ünlü isim, iklim değişikliğiyle mücadelede ortak eylemi desteklemişti. Geçtiğimiz gün Antalya'da gerçekleşen COP31'e ünlü isimler akın etti. Tüm Türkiye'nin büyük bir heyecanla beklediği etkinliğe , ve Akın Akınözü gibi isimler katıldı.

ÜNLÜ İSİMLER COP31 TÜRKİYE ZİRVESİNE AKIN ETTİ!

COP31 Türkiye zirvesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 'un başkanlığında 9 Kasım 2026 tarihinde Antalya'da gerçekleşmeye başladı. Sanat ve kültür dünyasının desteğinden de yararlanılan COP31 Türkiye zirvesine ünlü isimler akın etti. Zirvenin daha geniş kitlelere ulaşması ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturulması için sanatın gücünün kullanılmasının hedeflendiği etkinlikte, zirveye özel sanat ve kültür çalışmaları da hazırlandı.

Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor

Birçok ünlü isim, iklim değişikliğiyle mücadele ve ortak bir gelecek için harekete geçme mesajı vermişti. Perihan Savaş ve Fikret Kuşkan gibi ünlü isimlerin de zirvede olduğu COP31'e destek veren ünlü isimler arasında Reshad Strik, Doğanay Vural, Atik Ailesi, Mert Fırat ve Taner Ölmez yer almıştı. Oyunculardan sosyal medya içerik üreticilerine kadar birçok ismin destek verdiği COP31 Türkiye zirvesi, Antalya'da gerçekleşti.

Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor

Dünyanın önemli iklim etkinliklerinden biri olan COP31 Türkiye zirvesi ünlü isimleri bir araya getirdi. COP31 kapsamında Antalya'da Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, Şükrü Özyıldız, Zuhal Topal, Akın Akınözü, Selim Bayraktar, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt ve Burak Yörük gibi isimler ağırlandı. Türk serbest dalışçı ve sualtı hokeyi oyuncusu Şahika Ercümen'de COP31’in açılış törenine katılan dikkat çekici isimlerden biri oldu.

Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor

Sanat dünyasından çok sayıda ünlü ismin, COP31 Türkiye zirvesine katılım göstermesi, küresel iklim krizine yönelik farkındalığı da gözler önüne serdi. Toplumun farklı kesimlerine yayılan bu bilinç, ünlü isimlerin COP31 Türkiye zirvesinde bir araya gelmesini sağladı. Oyunculuk kariyerleri ve yer aldıkları başarılı projelerle adlarını geniş kitlelere duyuran ünlü isimler, iklim değişikliğiyle mücadele açısından büyük önem taşıyan organizasyonun açılışında yerlerini aldı.

Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor

Uluslararası düzeyde oldukça büyük bir önem taşıyan COP31 Türkiye zirvesinin açılış töreni, sanat ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi. Türkiye'nin böylesine önemli bir zirveye ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu belirten sanatçılar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için herkese sorumluluk düştüğüne dikkat çekti. Aynı zamanda organizasyona katılan ünlü oyuncular, iklim değişikliğiyle mücadelede artık sözlerin değil somut adımların ön plana çıkması gerektiğini vurguladı.

Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor

"BURADA OLMAKTAN ÇOK KEYİFLİYİZ"

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan ünlü isimler, iklim değişikliğiyle mücadelede artık somut adımların atılması temennisinde bulundu. İklim kriziyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve küresel çevre politikalarının ele alınacağı COP31'de 196 ülke ve Avrupa Birliği’nin yer alacağı duyuruldu.

Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor

İklim değişikliğiyle mücadelede dünyada en önemli etkinlik olan COP31, geçtiğimiz gün Antalya'da başladı. Zirvenin ilk günkü etkinliklerine katılan oyunculardan Sinem Özenç Ünsal, gazetecilere, güzel bir etkinliğe tanık olduklarını dile getirdi.  Organizasyonda bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Ünsal, "Zirvede, çok da güzel aksiyon alınacak aşamaya geçildiğinden bahsedildi. Elimizden geleni biz de eğer yardımımız dokunursa yapmaya çalışacağız tabii, burada olmaktan çok keyifliyiz." şeklinde konuştu.

Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor

"YENİ KUŞAKLARIN PLASTİK KULLANMADIĞI BİR DÜNYADA YAŞAMASINI ARZU EDERİM"

Cengiz Bozkurt ise son derece önemli bir toplantıya Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunun altını çizdi.

Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor

Kendisinin özellikle mikroplastiklere kafayı taktığını dile getiren ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, konuşmasında "Zaman içerisinde yolculuk yapabilsem herhalde plastiğin icadını durdurmaya çalışırdım. Burada da bununla ilgili önemli başlıklar var. Tabii ki iklim krizi dünyamızı son derece kötü etkileyen bir noktaya gelmiş durumda. Mikroplastiklerin ortadan kaldırılması ve gençlerin, özellikle yeni kuşakların, torunlarımızın, plastik kullanmadığı bir dünyada yaşamasını arzu ederim. İnşallah öyle de olur." ifadelerine yer verdi.

"ÇOK ACİL ÇÖZÜLMESİ GEREKEN, ÇOK ACİL ELE ALINMASI GEREKEN PROBLEM"

Şükrü Özyıldız, Türkiye'nin sorumluluğu büyük ama gurur verici bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını dile getirerek, iklim konusunun dünyanın her bir noktasını ilgilendiren bir konu olduğuna işaret etti. "İklim problemi hangi dili konuşursak konuşalım, bütün insanlığın ortak problemi ve çok acil çözülmesi gereken, çok acil ele alınması gereken problem." ifadelerine yer veren Özyıldız, zirvede çok önemli konulara değinildiğini anlatarak şu açıklamalarda bulundu:

Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor

"Küçük adımlarla büyük sonuçlara ulaşabiliriz. Hepimiz artık yavaş yavaş tüketimimize dikkat etmemiz gerekiyor. En azından bir farkındalığa kendi hayatımızda yaptığımız bir hamlenin doğanın neresine, ne kadar etki ediyor, bunların artık yavaş yavaş bilincine vararak yaşamamız gerekiyor. Çünkü sorun büyük, durum acil, Türkiye de en iyisini layığıyla yapacaktır. Biz de fahri temsilciler olarak burada bulunmaktan gurur duyuyoruz."

"SORUN GERÇEKTEN ÇOK CİDDİ"

İklim krizinin çok tehlikeli boyutta olduğu dile getiren Taner Ölmez de tatlı su kaynaklarının tükendiğini, canlıların hayati tehlike altında olduğunu ifade etti. Daha kararlı adımlar atılması gerektiğinin de altını çizen Ölmez, sözlerini şöyle devam ettirdi:

Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor

"Eğer bu dünyayı yaşanır bir şekilde gelecek nesillere emanet etmek istiyorsak, bu zirvelerden artık somut kararların çıkması gerekiyor ve bir an önce harekete geçilmesi gerekiyor. Ben çevreyle alakalı bir süredir program yapıyorum, memleketi gezme fırsatı buldum, gölleri gördüm, tarımda yapılan doğruları ve yanlışları gördüm. Sorun gerçekten çok ciddi. Çözülmezse bir felakete doğru gitmekteyiz. Umarım COP31 somut kararların alındığı bir toplantı, bir buluşma olur. COP32'ye geldiğimizde 'COP31'de somut adımlar atıldı ve bunun faydalarını görüyoruz.' deriz."

"TÜRKİYE EYLEME GEÇME KONUSUNDA ÇOK DAHA VERİMLİ VE BAŞARILI OLUR"

Uzak Şehir dizisinin yıldız isimlerinden Atakan Özkaya, Türkiye olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmanın çok kıymetli olduğunu ifade etti. Zirveye kendilerinin de davet edilmesinin gurur verici olduğunu belirten genç oyuncu, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ünlüler COP31'e akın etti! Türkiye dünya ülkelerine ev sahipliği yapıyor

"Hepimiz buraya bilinçlenmeye geldik. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü vardır, 'Herkes evinin önünü süpürse tertemiz bir dünya olur' diye. Gerçekten hepimizin bireysel sorumlulukları var. Bu sorumlulukları bilmemiz gerekiyor, alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Gerçekten küçük adımlarla büyük işler başarabiliriz. Bu zamana kadar COP'ta çok önemli sözler konuşulmuş ama eyleme geçme oranı çok düşük, umarım Türkiye eyleme geçme konusunda çok daha verimli ve başarılı olur. Bunun için biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umarım ileride hem kendimize hem çocuklarımıza hem bugünün çocuklarına tertemiz bir dünya bırakırız."

 

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#Sinem Ünsal
#Ozan Akbaba
#murat kurum
#Antalya
#Cop31
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