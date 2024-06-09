Haluk Levent'ten sürpriz karar: Teknik direktör yardımcısı oldu

09 Haziran 2024 03:59 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 05:53

Ünlü sanatçı Haluk Levent deprem sonrası yardımlarıyla adından söz ettirdiği Hatay'da teknik direktör yardımcısı oldu.

Haluk Levent sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı olduğunu duyurdu. Haluk Levent açıklamasında "Hatayspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ile anlaştım" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent Hatayspor Teknik Direktör Yardımcısı görevi karşısında takımdan herhangi bir para almayacağını söyledi. Haluk Levent maçlar öncesinde takım oyuncularına görüntülü telefon bağlantısı kurarak onları motive edeceğini belirtti.