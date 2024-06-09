Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Şebnem Ferah 'Ses ver' kampanyası sonrası çağrıyı duydu, müjdeyi verdi

Şebnem Ferah 'Ses ver' kampanyası sonrası çağrıyı duydu, müjdeyi verdi

Editör: Banu İriç / Kaynak: 2. Sayfa
09 Haziran 2024 03:02 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 03:13
Şebnem Ferah &#039;Ses ver&#039; kampanyası sonrası çağrıyı duydu, müjdeyi verdi

Rock müziğinin kraliçelerinden Şebnem Ferah hayranlarının çağrılarına sonunda ses verdi. Hayranlarının yaptığı çağrılar sonrası beklenen haber geldi.

Türk rock müziğinin kraliçesi olarak tanınan Şebnem Ferah'ın son yıllarda konser vermemesi ve magazin gündeminde görünmeyerek adeta inzivaya çekilmesi sonrası sahnelere dönme kararı aldı.

Ferah'ın sessiz bir hayat sürmesi hayranları tarafından sağlığı sebebiyle kaygılara sebep olmuş hatta internette açıklama yapması konusunda imza kampanyaları başlatılmıştı.

Şebnem Ferah 'Ses ver' kampanyası sonrası çağrıyı duydu, müjdeyi verdi - 1. Resim

"KONSERLERİM OLACAK"

Şebnem Ferah 2. Sayfa ekibi tarafından görüntülenerek sahnelere dönüp dönmeyeceği sorusuna  "Biraz araya ihtiyacım oldu. Konserlerim olacak" dedi. Bu açıklaması hayranları tarafından heyecanla karşılandı.

Şebnem Ferah 'Ses ver' kampanyası sonrası çağrıyı duydu, müjdeyi verdi - 2. Resim

Kaynak: 2. Sayfa
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...