Şebnem Ferah 'Ses ver' kampanyası sonrası çağrıyı duydu, müjdeyi verdi
Editör: Banu İriç / Kaynak: 2. Sayfa
09 Haziran 2024 03:02 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 03:13
Rock müziğinin kraliçelerinden Şebnem Ferah hayranlarının çağrılarına sonunda ses verdi. Hayranlarının yaptığı çağrılar sonrası beklenen haber geldi.
Türk rock müziğinin kraliçesi olarak tanınan Şebnem Ferah'ın son yıllarda konser vermemesi ve magazin gündeminde görünmeyerek adeta inzivaya çekilmesi sonrası sahnelere dönme kararı aldı.
Ferah'ın sessiz bir hayat sürmesi hayranları tarafından sağlığı sebebiyle kaygılara sebep olmuş hatta internette açıklama yapması konusunda imza kampanyaları başlatılmıştı.
"KONSERLERİM OLACAK"
Şebnem Ferah 2. Sayfa ekibi tarafından görüntülenerek sahnelere dönüp dönmeyeceği sorusuna "Biraz araya ihtiyacım oldu. Konserlerim olacak" dedi. Bu açıklaması hayranları tarafından heyecanla karşılandı.
Kaynak: 2. Sayfa