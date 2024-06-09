Şebnem Ferah 'Ses ver' kampanyası sonrası çağrıyı duydu, müjdeyi verdi

09 Haziran 2024 03:02 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 03:13

Türk rock müziğinin kraliçesi olarak tanınan Şebnem Ferah'ın son yıllarda konser vermemesi ve magazin gündeminde görünmeyerek adeta inzivaya çekilmesi sonrası sahnelere dönme kararı aldı.

Ferah'ın sessiz bir hayat sürmesi hayranları tarafından sağlığı sebebiyle kaygılara sebep olmuş hatta internette açıklama yapması konusunda imza kampanyaları başlatılmıştı.

"KONSERLERİM OLACAK"

Şebnem Ferah 2. Sayfa ekibi tarafından görüntülenerek sahnelere dönüp dönmeyeceği sorusuna "Biraz araya ihtiyacım oldu. Konserlerim olacak" dedi. Bu açıklaması hayranları tarafından heyecanla karşılandı.