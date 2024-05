Hayranlarından Şebnem Ferah için imza kampanyası: Ses ver

05 May 2024 06:21 - Güncelleme : 05 May 2024 06:21

Şebnem Ferah hayranları uzun süredir devam eden sessizliğine karşı sanatçıyı merak ederek açıklama yapması çağrısında bulundu.

Rockçı Şebnem Ferah’ın son durumunu kampanya platformu Change.org'da imza kampanyası başlattı. Ünlü isme seslenen hayranı "Ses ver Şebnem Ferah!" dedi. Ferah'ın uzun zamandır konserlere bile çıkmaması sebebiyle sağlığı merak ediliyor.

Hayranı tarafından başlatılan imza kampanyasında şu ifadelere yer verildi: "Dinlerken çoğumuza tarif edilmesi zor farklı hisler yaşatan, ormanında birlikte büyümekten mutluluk duyduğumuz değerli Şebnem Ferah...Hepimize malum ki epeydir sahnelerden ve sevenlerinizden uzaksınız. Bu süreçte sizi kendisi için keşfeden, seven, takibe başlayan çok geniş genç bir kitle oluştu... Bahsı geçen genç kitle olarak bizler ve sizi daha önceden bilen dinleyicileriniz dönmenizi ve 2021 yılında bahsettiğiniz albümü büyük heyecanla bekliyoruz. Bize küçük bir açıklama yapmanızı rica ediyoruz. Çünkü uzun bir süre belirsizlik içinde beklemek artık akıllarda pek çok soru işareti biriktirmeye başladı. Sizden gelen her şeye razıyız yani her türlü kararınıza saygı duyarız. Sizin tarafınızdan bilgilenelim ki ona göre beklentiye girip girmeyeceğimize karar verelim. Umarız sağlığınız yerinde, mutlu ve huzurlu günler geçiriyorsunuzdur. Bizim için en önemlisi bu. Sizi çok seviyor ve büyük bir özlem duyuyoruz...

Sosyal medyada bu paylaşıma çok sayıda destek verildi. Sanatçının sessizliğini daha ne kadar sürdüreceği merak ediliyor.