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 | Dilek Ulusan

Hamile Gizem Karaca tuzak soruya düşmedi! 'Bebeğin cinsiyeti belli oldu'

Oğuzhan Koç, Hazal Subaşı ve eşi Kemal Ekmekçioğlu ile kameralar karşısına geçen oyuncu Gizem Karaca, hamilelik sürecinden bahsetti. Bebeğinin cinsiyetini açıklamayan Gizem Karaca, "İlk baştaki zor dönemi atlattık, şu an beklemedeyiz" dedi

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Hamile Gizem Karaca tuzak soruya düşmedi! 'Bebeğin cinsiyeti belli oldu'
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 10:46

Kısa süre önce oyuncu arkadaşı Hazal Subaşı ile kayak tatiline çıkan Gizem Karaca, paylaştığı videoyla sosyal medyayı salladı. Tatil dönüşü kameralara takılan Gizem Karaca, hamilelik sürecinden bahsetti. Bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu belirten Gizem Karaca, henüz açıklamayacağını da belirtti.

GİZEM KARACA HAMİLELİK SÜRECİYLE İLGİLİ KONUŞTU

Oğuzhan Koç, sevgilisi Hazal Subaşı, Gizem Karaca ve eşi Kemal Ekmekçi, Etiler'deki bir mekândan çıkarken muhabirlerin sorularını cevapladı. İlk çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Gizem Karaca, "Çok şükür, çok güzel ve rahat geçiyor. İlk baştaki zor dönemi atlattık, şu an beklemedeyiz" ifadelerini kullandı. Bebeğinin cinsiyetinin belli olduğunu belirten Gizem Karaca "Belli oldu ama daha söylemiyorum" diyerek gizemini korudu.

Bebeğinin ismi konusunda kararsız olduklarını da belirten Karaca, "Kriz var, bir saattir onu konuşuyoruz. Çok zor, hiçbir fikrim yok" derken, kız bebeklerde isim bulmanın zor olup olmadığı sorusuna ise, "Şaşırtmalı soru! Hayır, söylemeyeceğim" cevabını verdi.

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