Hande Baladın imajını yeniledi! Yeni saç rengine beğeni yağdı

Milli voleybolcu Hande Baladın imaj değişikliğine gitti. Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Hande Balandın'ın yeni saç rengine ise takipçilerinden yorum yağdı.

Sultanlar Ligi'ni 3. sırada bitiren Eczacıbaşı geçtiğimiz günlerde 6 oyuncusuna birden veda etti. Bu isimlerden biride Hande Baladın oldu. Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan Hande Baladın, imajını da yeniledi.

HANDE BALADIN'DAN YENİ İMAJ

Yeni sezon öncesi imaj tazeleyen Hande Baladın son halini de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Saçlarına ışıltı attıran Hande Baladın'ın yeni görüntüsü takipçilerini ikiye böldü. Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'çok güzel', yorumlarının yanı sıra, "Koyu saç daha çok yakışıyordu", "Bence hiç boyatmamalıydı" gibi yorumlar yapıldı.