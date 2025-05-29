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 | Dilek Ulusan

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tren keyfinin maliyeti belli oldu

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tarihi The Orient Express ile yolculuk keyfine servet harcadığı öğrenildi. Hande Erçel ile Hakan Sabancı 5 gecelik tren keyfine 6 milyon 500 bin lira ödediği ortaya çıktı.

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Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tren keyfinin maliyeti belli oldu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 12:09

Son dönemde Cannes gecesinde giydiği kıyafetlerle çok konuşulan Hande Erçel yaklaşık 3 yıldır beraber olduğu sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte tarihi The Orient Express ile tren yolculuğuna çıktı. Paylaşımları beğeni yağmuruna tutulan Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın küçük bir servet ödediği öğrenildi.

HANDE ERÇEL İLE HAKAN SABANCI TREN YOLCULUĞUNDA SERVET HARCADI

Yaklaşık 3 yıldır birliktelik yaşayan Hande Erçel ile Hakan Sabancı, her fırsatta yurt dışı gezisine çıkıyor. Her paylaşımı olay olan Hande Erçel, sevgilisiyle çıktığı tren yolculuğunda da giydiği elbiseyle günlerce konuşuldu.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tren keyfinin maliyeti belli oldu

Erçel ile Sabancı, mayıs başında tarihi The Orient Express'in Paris - Roma seferine katıldı. İki isim bu yolculuk için trenin süitini kiraladılar.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın tren keyfinin maliyeti belli oldu

Süitin bir gecelik fiyatı, kişi başı; 12.300 Pound. Hande Erçel ile Hakan Sabancı 5 gecelik yolculuk ise 123.000 pounda yani yaklaşık 6,5 milyon TL ödedi. Duş kabini de olan süit yolcuları, 24 saat boyunca tren görevlilerinden hizmet alabiliyor.

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