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 | Dilek Ulusan

Hande Erçel Roland Garros finali için kesenin ağzını açtı! Kombinin fiyatı dudak uçuklattı

Hande Erçel sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte Paris'teki Roland Garros'un finalini izledi. Paylaşımlarıyla beğeni toplayan Hande Erçel'in kombinine servet harcadığı ortaya çıktı.

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Hande Erçel Roland Garros finali için kesenin ağzını açtı! Kombinin fiyatı dudak uçuklattı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 11:48

Barış Arduç ile üçüncü kez partner olan Hande Erçel, dizi çekimleri başlamadan sevgilisi Hakan Sabancı ile tatil paylaşımlarına devam ediyor. Paris'teki Roland Garros'un finalini tribünden takip eden Hande Erçel'in kombi ise dudak uçuklattı.

HANDE ERÇEL'İN KOMBİNİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

İtalyan Jannik Sinner ile İspanyol Carlos Alcaraz, 8 Haziran'da Paris'teki Roland Garros'un finalinde karşı karşıya geldi. 5 saat, 29 dakika süren tarihin en uzun Roland Garros finalini, Carlos Alcaraz kazandı.

Hande Erçel Roland Garros finali için kesenin ağzını açtı! Kombinin fiyatı dudak uçuklattı

Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı da tenis maçını tribünden izledi. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Hande Erçel, beğeni yağmuruna tutulurken, Erçel'in, Roland Garros kombinin maliyeti ise ortaya çıktı. Hande Erçel'in kombininin toplamda, 9 bin 969 Euro (447 bin TL) olduğu öğrenildi.

Hande Erçel Roland Garros finali için kesenin ağzını açtı! Kombinin fiyatı dudak uçuklattı
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