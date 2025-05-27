Hande Erçel ile Barış Arduç üçüncü kez partner oldu!

Barış Arduç ile Hande Erçel çifti Reminder dizisinin ardından üçüncü kez partner oldu. İki ünlü isim yeni sezonda “Queen Of Tears”ın uyarlamasında buluşacak.

İlk olarak dijitalde yayınlanan Rüzgara Bırak filmiyle beğeni toplayan Hande Erçel ile Barış Arduç ikinci kez Reminder adlı yapımda birlikte rol aldı. İki ünlü oyuncu şimdi de televizyon dizisinde birlikte rol alacak.

HANDE ERÇEL İLE BARIŞ ARDUÇ ÜÇÜNCÜ KEZ PARTNER OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrollerini paylaştıkları “Rüzgâra Bırak” filmi hem sinemada, hem de dijital platformda beğeni toplayan Barış Arduç ile Hande Erçel “Reminder” dizisinin ardından 3. Kez partner oldu. İkili yeni sezonda ekrana gelecek Kore dizilerinden “Queen Of Tears”ın (Gözyaşı Kraliçesi) uyarlamasında buluşacak.

Hande Erçel’in imza aşamasında olduğu diziyi Dilara Pamuk yazıyor. Engin Erden’in yöneteceği dizinin senaryo ekibinde Doğacan Güneş Perkün, Elif Öner, Ezel Bıldırcın, İrem Pelin Sönmezer yer alıyor.